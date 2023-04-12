США планируют дополнительные поставки Abrams и Bradley Украине, – премьер-министр Польши

Варшава и Вашингтон, по словам Матеуша Моравецкого, уже обсуждали вопросы поставки ВСУ дополнительного вооружения, от которого зависит победа украинцев в полномасштабной войне.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции с вице-президентом США Камалой Гаррис заявил, что Украине планируют передать дополнительные партии танков M1 Abrams и БМП M2 Bradley. Об этом 12 апреля сообщило польское радио RMF 24.

Отвечая на вопросы журналистов о дальнейшей военной помощи Украине со стороны США, Моравецкий заявил, что они обсуждали этот вопрос.

"Американцы будут делать дополнительные поставки вооружения в Украину, в частности, мы говорили о БМП Bradley и танках Abrams. Это уже вопрос к американцам", — заявил премьер-министр.

Он также добавил, что Польша со своей стороны сделала все от нее зависящее в вопросе военной помощи Украине. Сейчас Киев закупает оружие у польских производителей на средства международных институций таких как Евросоюз. Киев получает средства, затем заказывает в Польше бронетранспортеры Rosomak и самоходные минометы Rak, САУ Krab, а также многие другие образцы вооружения.

"Конечно, мы уговаривали американцев, чтобы они как можно шире помогали (Украина — ред.), поскольку от этого зависит, как быстро может быть завершена война победой Украины", — подытожил Моравецкий.

Напомним, 29 марта в США заявили, что Украине передадут находящиеся на вооружении Сухопутных сил американской армии танки Abrams M1A1-SA.

27 февраля первый батальон ВСУ закончил обучение на БМП М2 Bradley. Украинская армия получает 59 БМП.