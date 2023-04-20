"Антиросійський акт": у МЗС РФ висловилися про постачання зброї Україні Південною Кореєю

У Міністерстві закордонних справ вважають, що Росія веде "оборонні військові дії проти Заходу". Представниця відомства Захарова заявила, що ЗС РФ нібито завдають "високоточних ударів" тільки по військових цілях.

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Міністерство закордонних справ РФ відреагувало на заяву президента Південної Кореї Юна Сок Йоля про можливість постачання зброї Україні у випадку "великомасштабного нападу" на мирне населення. Слова представниці МЗС Марії Захарової передали у ТАСС.

"Росія веде оборонні військові дії проти колективного Заходу, який обрав знаряддям своєї гібридної проксі-війни проти нас маріонетковий режим у Києві. У цій ситуації будь-які постачання озброєнь в Україну — звідки б вони не виходили — розглядаємо як відверто ворожий антиросійський акт", — сказала Захарова.

Вона розповіла, що російські загарбники нібито атакують тільки військові цілі. Також, за її версією, жертви серед мирних жителів Донецької та Луганської областей не викликали співчуття у "колективного Заходу".

"Подібні кроки вкрай негативно позначаться на двосторонніх відносинах з тими державами, які їх роблять, і враховуватимуться при формуванні російських позицій з питань, що стосуються корінних інтересів безпеки відповідних країн. У випадку з Республікою Корея мова могла б йти про підходи до врегулювання ситуації на Корейському півострові", — зазначила Захарова.

Нагадаємо, 19 квітня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль сказав журналістам, що країна готова розглянути постачання зброї Україні у разі "великомасштабного нападу на мирних жителів, різанини або серйозного порушення законів війни".

Також 19 квітня російський уряд оприлюднив документ, згідно з яким представники МЗС РФ поїдуть в травні у Гаагу.