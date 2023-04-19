"Никакого Путина там не было": Данилов заявил, что на оккупированные территории ездил двойник

Секретарь СНБО уверен, что у Владимира Путина есть несколько двойников. По словам Алексея Данилова, визиты президента РФ не могут быть незапланированными из-за его страха за собственную безопасность.

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Президент России Владимир Путин не посещал оккупированные Херсонскую и Луганскую области, ведь его визиты готовят несколько недель. Об этом заявил 19 апреля в эфире телемарафона секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Никакой Путин там не был, это доподлинно известная вещь", — сказал Данилов.

Чиновник заверил, что для общения с настоящим Путиным необходимо проводить от 10 до 14 дней на карантине. Также секретарь СНБО напомнил о поддержке лидером страны-агрессорки дистанции во время встреч. По словам Данилова, расстояние между президентом России и иностранными представителями должно составлять не менее 18 метров.

"Никакого Путина там не было, был обычный двойник", — объяснил чиновник.

Данилов заявил, что президент РФ имеет несколько двойников. По его мнению, приехать самостоятельно на оккупированные территории политик не мог из-за страха. Это секретарь СНБО назвал разницей между ним и Владимиром Зеленским.

"Его там просто физически не было и быть не могло. Потому что, если это происходит, это заранее целая процедура. По меньшей мере, за 2-3 недели начинается подготовительный процесс. Никаких экспромтов там уже давно нет", — отметил Данилов.

Напомним, о визите Владимира Путина стало известно 18 апреля. По информации росСМИ, он встретился с военными в Херсонской и Луганской областях. Президент РФ поздравил окупантов с Пасхой и подарил им копию иконы.

19 апреля Владимир Путин поделился впечатлениями от своего визита на совещании с чиновниками страны-агрессорки. Он пожаловался на количество старых автомобилей в оккупированных регионах.