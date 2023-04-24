"Это финал": в ГУР рассказали, как российская элита отреагирует на потерю Крыма (видео)

По словам главы ведомства Кирилла Буданова, российская пропагандистская машина работает как эталон и возвращение полуострова под контроль Украины будет для Кремля болезненной, но терпимой.

Related video

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов раскрыл некоторые подробности о деоккупации Крымского полуострова, а также какой на это будет реакция российской элиты. Об этом он рассказал в новом интервью порталу "РБК-Украина" 24 апреля.

Ранее он делал прогноз о том, что в ближайшие месяцы украинские войска зайдут на территорию Крымского полуострова, что даст старт к его полному освобождению от российских оккупантов. При этом, он отметил, что никакого ядерного удара в таком случае не произойдет.

Журналистка спросила у главы ГУР, почему он настроен так оптимистично, несмотря на то, что прогнозы других представителей украинской власти не разделают это мнение.

"У меня совершенно другая логика. Я могу позволить себе открыть папку, посмотреть цифры, динамику, графики, посмотреть события, посмотреть закрытую информацию, которую вы точно не увидите у людей в другом месте. Поэтому я понимаю, что происходит по факту, а не так, как мне это хочется видеть или не хочется видеть", — отметил Кирилл Буданов.

Кроме того, глава ГУР не понимает, почему акцентируется внимание на Крымском полуострове, так как завершение войны случится исключительно после полного возвращения границ 1991 года. Крым является частью украинской территории и деоккупация будет происходить постепенно, со временем.

"Время у нас еще есть. Если Крым будет последним забран – это финал. Если Крым будет первым забран, а Донбасс еще нет – то это не финал. Завершить эту войну можно только одним путем – это возвращение границ в любой форме, но границ наших образца 91-го года. Невозможно, нереально уже завершить эту войну без решения территориальных проблем. Украина никогда не пойдет на то, чтобы отдать какую-нибудь часть территорий", — говорится в сообщении.

Какой будет реакция Кремля и народа на потерю Крыма: ответ ГУР

Также в интервью Кирилл Буданов заговорил на тему того, какой может быть реакция Кремля на освобождение Крыма. Для него РФ является лишь условной федерацией. Унитарное государство, которое превратило себя на царство.

Для военно-политического руководства Кремля, как отметил глава ГУР, это будет болезненной, но терпимой потерей.

Потеря оккупантами Херсона в ноябре прошлого года показала, как работает пропагандистская машина. Гражданам они подали эту новость как обыденное дело, хотя это был самый большой успех ВС РФ за все время полномасштабной войны. Так будет, вероятнее всего, и с Крымским полуостровом.

"Причем вывернули это так, что это, в принципе, еще и хорошая вещь была для них. То есть они уже все наработали. Модели о том, как высвечивать новости во время событий в Крыму – все они уже есть, они нам отлично известны. Поверьте, они сработают на их общество. И здесь будет вынужденный шаг и вообще почти счастье. Поверьте, там пропагандистская машина работает как эталон, это реально образец. Они так "оболванивают" свое население, как никто в мире не может", — подытожил Кирилл Буданов.

Напомним, 24 апреля Кирилл Буданов Буданов высказался о визитах двойников Путина на захваченные территории. По его словам, поездки в Херсонскую и Луганскую области действительно были, но в этот раз их плохо проработали.

Также в ночь на 24 апреля на территории Севастополя прогремели мощные взрывы. Оказалось, как отмечали местные "власти", на Черноморский флот якобы была произведена атака надводных беспилотников.