"Все в наших руках": Украина приближается к знаковому сражению в истории, — Буданов (видео)

По словам главы ГУР, все осознают, что Киев будет продолжать бороться за свои территории, но когда стартует масштабная операция на фронте — тайна.

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов вновь поделился своим мнением о том, когда и как может закончиться война. Об этом он рассказал в новом интервью изданию "РБК-Украина" 24 апреля.

В своих прогнозах глава разведывательного ведомства отмечал, что весной пройдет решающая битва перед завершением войны. При этом, некоторые прогнозы касаемо поставок западного оружия, как отметила журналистка в интервью, довольно разочаровывают. Не заставило ли это Кирилла Буданова пересмотреть свой прогноз.

"Совершенно не заставляют. Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковому сражению для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают. Когда оно начнется, это тайна. Но все понимают, что мы к этому приближаемся. Что касается объемов и темпов поставок, то, конечно, хотелось бы интенсифицировать и увеличить эти объемы. Это совершенно понятно, исходя из тех условий, в которых мы находимся. Но будем исходить из того, что имеем", — говорится в сообщении.

При этом, вероятность развития разных сценариев существует, так как судьба нашей страны — в руках Украины и решать что либо тоже нам.

Теоретически, как отметил Кирилл Буданов, Запад может ограничить поставки оружия в случае ограниченных успехов во время контрнаступления, однако предпосылок этому сейчас нет.

"Кроме того, все-таки у нас что-то есть. И с этим мы ведем войну уже больше года. Да, мы достаточно зависимы от объемов поставок. Но если какая-то страна (не думаю, что ваш вопрос касается всех стран вместе взятых) решит замедлить темпы – кто-то заменит это место. Будем находить варианты. Но, в конце концов, я думаю, что так не произойдет", — продолжил глава ГУР.

Напомним, 24 апреля сообщалось, как российская элита отреагирует на потерю Крыма. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, российские пропагандисты являются неким эталоном того, как можно изменить мышление людей. А вот возвращение полуострова под контроль Украины будет для Кремля болезненной, но терпимой.