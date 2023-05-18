"Война была неизбежна": Россия планировала вторжение в Украину с 2007 года, — Буданов

По словам главы ГУР МО, в 2014 году Кремль воспользовался удобным моментом, однако даже без событий Майдана столкновение бы произошло, но чуть позже.

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Российская Федерация начала готовиться к полномасштабной войне с Украиной еще в 2007 году, поэтому она в любом случае была неизбежная. Такое мнение озвучил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Дмитрию Комарову.

По его словам, подготовка к вторжению в Украину была задумана еще в позапрошлом десятилетии. 16 лет назад политическое руководство Кремля могло принять решение об этом.

В 2014 году, когда был оккупирован Крымский полуостров и часть Донбасса, Российская Федерация решила не упускать момент, но даже при других сценариях ничего бы не изменилось, как считает Кирилл Буданов.

"Активно Россия начала готовиться к агрессии против Украины с 2007 года. В 2014 году они воспользовались удобным для них моментом. Скажу так: не было бы событий 2014 года – это ничего бы не изменило. Война между нами была неизбежна", — говорится в сообщении.

Более того, был план начать полномасштабное вторжение в 2021 году, но не получилось.

К слову, Кирилл Буданов также считает, что Российская Федерация исчерпала свои силы и не сможет в ближайшее время пойти в свое контрнаступление, которое якобы должно было остановить украинское. Главным препятствием ВСУ в ходе тяжелых боев, как отметил далее глава ГУР, оборонительные действия противника.

"На сегодняшний день у России нет ни военного, ни экономического, ни политического потенциала, чтобы создать еще одну попытку серьезного наступления где-либо в Украине. Кроме того, она вполне способна вести серьезные оборонительные операции, и именно с этой проблемой мы сейчас столкнемся", — говорится в сообщении.

Напомним, 24 апреля Кирилл Буданов заявлял, что Украина приближается к знаковому сражению в истории и все теперь в наших руках. Все партнеры, как отметил глава ГУР, понимают, что Киев сдаваться не намерен и продолжит борьбу за свои территории. Однако, дата контрнаступления все еще тайна.