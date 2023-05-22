"Совершенно не хочется уезжать из Белгорода": вслед за русскими ДРГ зайдут ВСУ?

Сегодня весь день из Белгородской области поступают "тревожные вести". Паники, конечно же, нет, тем не менее, россияне еще пару дней назад обратились к местной власти Белгорода с требованием раздать им стрелковое оружие. Соседи испугались, что российская армия не защитит их от наступления ВСУ. А будет ли наступление? Фокус спросил у военного эксперта.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в воскресенье, 21 мая, российская область была якобы обстреляна 71 раз. Была повреждена линия электропередачи рядом с хутором Шаховка. Сегодня, 22 мая, стало известно, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) провели новый рейд в Белгородской области. Им удалось продвинуться на 10 км от границы. В подтверждение этому они опубликовали видео в своем Telegram-канале: бойцы стоят рядом с селом Безлюдовка, которое находится всего в нескольких километрах от украинско-российской границы. Всего они смогли попасть в три населенных пункта — Безлюдовку, Чуровичи и Любимовку. Это все российская территория.

Также стали появляться сообщения о неизвестной военной технике и вертолетах на территории Белгорода, а также новых обстрелах. Вячеслав Гладков вновь утверждает, что с самого утра 22 мая Грайворонский городской округ якобы находится под обстрелом ВСУ. По его словами, по "украинским" ракетам отработали средства ПВО. В российских соцсетях пишут о минометных обстрелах села Козинка. В Новой Таволжанке неизвестные сбросили взрывное устройство с помощью БПЛА — обошлось без жертв. Сам беспилотник упал в 100 метрах от жилого здания. РосСМИ заявляют, что Вооруженные силы РФ ведут бой c ДРГ на границе у деревни Дроновка. При этом добровольцы из РДК сказали, что "освободили" Козинку в Белгородской области и зашли в административный центр района — город Грайворон с населением в более чем 6 тыс. человек.

Позже представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил, что легион "Свобода России" и РДК сегодня зашли в Белгородскую область. По его словам, они проводят операцию на территории региона по созданию "полосы безопасности" для защиты мирного населения Украины. Также Юсов подчеркнул, что в операции в Белгородской области задействованы исключительно граждане РФ, которые выступают против режима Владимира Путина.

Означает ли это, что вслед за легионом "Свобода России" и РДК в Белгородскую область пойдут ВСУ и граница боевых действий увеличится? Фокус спросил у военного эксперта.

Будут ли ВСУ "наступать" на Белгородскую область?

"Зачем нам это нужно? Удерживать территорию, которая враждебно настроена по отношению к нам?" — комментирует военный эксперт Михаил Жирохов.

По словам военного эксперта, события, которые сейчас происходят на территории Белгородской области, – носят больше медийный характер. При этом с военной точки зрения такая операция совершенно бессмысленна, утверждает он.

"Сейчас россияне подтянут туда какие-то силы и разобьют это "сопротивление", удержать там что-то просто нереально. ВС РФ в этом случае действуют на собственной территории и могут задействовать достаточно много ресурсов — больше, чем мы сможем выделить для этой операции", — говорит Жирохов.

В то же время в сети стали появляться мемы: на них изображен Кирилл Буданов в "новом звании" — как "губернатор Белгородской области".

Напомним, 22 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов обратился к российским военнослужащим с призывом сдаваться в плен.

"Я уже обращаюсь к российским военным — к тем, кому повезло выжить в мясных штурмах и разбитых окопах. Будет еще хуже. У вас есть выбор — умереть или спасти свою жизнь", – сказал он.