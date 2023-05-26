"Начало новой России": операция в Белгородской области вдохновила россиян бороться, — Пономарев

Российский оппозиционер уверен, что 22 мая впоследствии станет национальным праздником в свободной стране. Он рассказал, что на территории РФ распространяется партизанское движение.

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Операция "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" в Белгородской области является началом нового государства. Об этом заявил в эфире телемарафона бывший депутат Госдумы РФ и российский оппозиционный политик Илья Пономарев.

"Прежде всего, конечно, это начало новой России, свободной России. И это был первый раз, когда над освобожденной территорией развевался бело-сине-белый флаг", — сказал он.

Российский оппозиционер убежден, что 22 мая родилось новое государство, и эта дата в будущем станет национальным праздником. По его словам, после операции больше россиян отважились присоединиться к радикальной борьбе с режимом.

"Как психологическое следствие этого мы сейчас видим огромный наплыв новых добровольцев, желающих присоединиться к легиону "Свобода России", к "Русскому добровольческому корпусу", и которые будут присоединяться к партизанскому движению", — отметил Пономарев.

Политик рассказал, что партизанское движение в стране-агрессорке распространяется. Он сообщил, что только за 26 мая на территории РФ произошло шесть атак на различные объекты – и военные, и гражданские. Экс-депутат объяснил, что кроме партизанских подразделений ЛСР и РДК на территории России действуют еще четыре отдельных сети, которые полностью независимы и были созданы внутри страны.

"Два героя, погибших в ходе этой операции, спасли жизнь многих украинцев и даже многих россиян", — подчеркнул Пономарев.

По мнению оппозиционера, Кремль не говорит об операции в Белгородской области из-за нежелания распространять по РФ информацию о незащищенных границах и неконтролируемой ситуации. Однако, по его словам, власти продвигают через россиян за границей выгодные нарративы о "неонацистах" и применении иностранного оружия.

Журналисты спросили Пономарева, как население отреагировало на заход сил сопротивления. Он рассказал, что сторонники Владимира Путина сбежали, а те, кто остался, выжидали развития событий. В целом отношение он описал как положительное.

"Никто не вводил в заблуждение людей и не говорил, как там оккупанты в Херсоне, что мы здесь навсегда", — подчеркнул российский политик.

Напомним, 26 мая командир легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" заявил, что в результате операции в Белгородской области погибли двое добровольцев, еще 10 бойцов получили ранения. Сотрудники ФСБ, по его словам, сдавались в плен без боя.

Также 26 мая в ЛСР поделились кадрами боев в Белгородской области. Легионеры передали, что бойцы ВС РФ "панически прятались в посадках и под заборами".