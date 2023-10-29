Спроби завдати шкоди громадянам: у Єрусалимі відреагували на сутички в Дагестані

За інформацією МЗС і канцелярії прем'єр-міністра, Ізраїль вкрай серйозно ставиться до того, що відбувається в Махачкалі. Представник служби безпеки додав, що ізраїльтяни перебувають під охороною і полетять за першої ж нагоди.

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В Ізраїлі прокоментували події, які відбулися в міжнародному аеропорту Махачкали. Від російської сторони очікують забезпечення безпеки для громадян іншої країни. Про це повідомляє The Times of Israel 29 жовтня.

Зазначається, що канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю і Міністерство закордонних справ висловили сподівання, що російські правоохоронні органи будуть ефективно виконувати свою роботу і забезпечать безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв, які могли прибути в Росію.

"Ізраїль серйозно ставиться до спроб завдати шкоди ізраїльським громадянам і євреям де б то не було", — ідеться в заяві.

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Також в ізраїльських відомствах закликали зробити все для того, щоб упокоїти учасників заворушень, які виступили проти прибуття громадян іншої країни в Дагестан.

Окремо з цього приводу дав коментар журналістам анонімний представник ізраїльської служби безпеки. Він зазначив, що в аеропорту Махачкали зараз перебуває певна кількість ізраїльтян і євреїв. Їх помістили під охорону, щоб ніхто не постраждав від дій протестувальників.

"Ми працюємо над тим, щоб вони вилетіли стикувальним рейсом до Москви, щойно це дозволять умови", — ідеться в повідомленні.

Заворушення в Махачкалі: нові деталі

За даними місцевих Telegram-каналів ситуація загострилася і почалося застосування зброї на території аеропорту. Ба більше, літак із громадянами Ізраїлю вже нібито вилетів із Махачкали, проте офіційних коментарів із цього приводу не прозвучало.

Telegram-канали повідомляють про стрілянину в аеропорту Махачкали Фото: Скриншот

У Росавіації повідомили про те, що аеропорт Махачкали не прийматиме літаки найближчий тиждень через конфлікт, що загострився.

"Згідно з виданим NOTAM, аеропорт Махачкали закрито на приймання повітряних суден із 21.40 МСК 29 жовтня до (попередньо) 02.59 МСК 06 листопада 2023 року", — ідеться в повідомленні.

Ба більше, співробітники правоохоронних органів нібито звільнили аеродром від громадян, які несанкціоновано проникли.

Слідче управління Слідчого комітету (СУ СК) у Республіці Дагестан повідомило, що було порушено кримінальну справу за статтею про масові заворушення.

"У зв'язку з масовими заворушеннями на території аеропорту "Уйташ" у СУ СК Росії в Республіці Дагестан порушено кримінальну справу за ч.ч. 1,2 ст. 212 КК РФ (масові заворушення)", — ідеться в повідомленні.

Санкції цієї статті передбачають позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

У МВС нагадали, що в аеропорту працює відеоспостереження, тому особи тих, хто бере участь у заворушеннях, будуть встановлені.

До слова, президент України Володимир Зеленський також не обійшов стороною заворушення в Дагестані. За його словами, ненависть до інших націй для Росії є цілком звичними речами і дивуватися цьому не варто. Подібні наративи, як зазначив далі глава держави, щодня виголошуються пропагандистами на телебаченні, експертами, а також владою.

"Російський антисемітизм і ненависть до інших націй системні та глибоко вкорінені. Ненависть — це те, що спонукає до агресії та терору. Ми всі маємо разом протистояти ненависті", — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 29 жовтня повідомлялося, що в Дагестані жителі почали штурмувати аеропорт через рейс, у якому нібито перебували "біженці з Ізраїлю". Деякі з протестувальників вибігли на злітну смугу з літаком. Також вони зупиняли всі автомобілі, які намагалися покинути територію аеропорту. Місцева влада після цього почала глушити інтернет по всій території аеропорту, щоб не дати учасникам заворушень координувати подальші дії.