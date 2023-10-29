Ненависть до інших націй у РФ — звичайна справа: Зеленський відреагував на події в Махачкалі

Президент України Володимир Зеленський відреагував на антисемітські настрої в Дагестані. За словами гаранта, у РФ глибоко вкорінена ненависть до інших націй.

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на події в Дагестані, де 29 жовтня місцеві жителі штурмували аеропорт через рейс Red Wings, який мав прилетіти з Ізраїлю.

"Жахливі відео з Махачкали, Росія, де розлючений натовп увірвався в аеропорт, шукаючи громадян Ізраїлю, які прилетіли рейсом із Тель-Авіва. Це не поодинокий випадок у Махачкалі, а скоріше, частина поширеної в Росії культури ненависті до інших народів, що пропагується державним телебаченням, експертами та владою", — написав президент у Х [колишній Twitter].

Зеленський нагадав, що за останній рік міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров і президент РФ Володимир Путін зробили низку антисемітських заяв, а для російських пропагандистів на офіційному телебаченні риторика ненависті — звична справа.

"Російський антисемітизм і ненависть до інших націй системні та глибоко вкорінені. Ненависть — це те, що спонукає до агресії та терору. Ми всі маємо разом протистояти ненависті", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 29 жовтня сотні людей у Дагестані штурмували аеропорт через рейс Red Wings із громадянами Ізраїлю на борту. Люди тримали в руках плакати з написами "Дітовбивцям — немає місця в Дагестані" та "Ми проти єврейських біженців".

Повідомлялося, що мітингувальники зупиняли автомобілі, які проїжджали повз, щоб перевірити їх на наявність громадян Ізраїлю. За даними російських медіа, правоохоронні органи ніяк не перешкоджають діям місцевого населення.

29 жовтня ЗМІ також повідомляли, що організації, підконтрольні американському мільярдеру Джорджу Соросу, надають фінансову підтримку активістам, які виступають на мітингах проти Ізраїлю. За інформацією журналістів, діяльність активістів фінансувалася через благодійну організацію Tides Center. За ці кошти проводилися мітинги палестинських "правозахисних груп", які виступали проти дій Ізраїлю після 7 жовтня.