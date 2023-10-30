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В Одесі пролунали потужні вибухи: видно дим, подробиці (фото)

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Фото: Скрин відео | В Одесі пролунала серія вибухів

За даними Повітряних сил, в Одеській і Миколаївській областях була загроза застосування балістичного озброєння. В ОВА закликали людей перебувати в укриттях.

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В Одесі пролунала серія потужних вибухів. Про це в понеділок, 30 жовтня, повідомляє кореспондент Фокуса.

Загалом пролунало близько трьох вибухів. За повідомленнями очевидців, від вибухової хвилі тряслися вікна. В одному з районів міста видно дим.

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Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер попередив жителів Одеського району про необхідність залишатися в укриттях.

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Чим били по Одесі

У момент оголошення тривоги в Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в Одеській і Миколаївській областях.

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Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня ЗС РФ вдарили ракетою по передмістю Дніпра й атакували ударними дронами Черкаську та Хмельницьку області.

Також вибухи пролунали в окупованому Криму. В окупаційній адміністрації Севастополя заявили про атаку надводних дронів.