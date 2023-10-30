"Выглядит очень странно": ФСБ РФ могла устроить беспорядки в Дагестане, — Фейгин (видео)

По мнению правозащитника, российские спецслужбы хотели бы выявить членов исламской радикальной группировки, которая создает проблемы на Кавказе. Поэтому ничего не сделали, чтобы исключить нападение на самолет из Израиля.

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За блокированием самолета из Израиля в аэропорту Махачкалы в Дагестане, которое произошло в ночь на 30 октября, могут стоять сотрудники ФСБ России. Российские спецслужбы намеренно спровоцировали беспорядки, чтобы выявить "неблагонадежных" дагестанцев. Об этом заявил российский юрист и блогер Марк Фейгин в интервью Фокусу.

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Фейгин отметил, что события в Дагестане, по его мнению, дело рук ФСБ РФ и "специально устроенные провокации". Участники выступлений против израильтян — это члены салафитской группировки, которая всегда враждебно относилась к деятельности евреев и Израиля. Также они были не слишком лояльны к кремлевскому режиму. Поэтому их намеренно спровоцировали на выступления, чтобы выявить и обезвредить особо агрессивных.

"Такое ощущение, что их решили спровоцировать и выявить — кто здесь у нас может быть способен на такие действия. ФСБ не жалко евреев: "пусть их там всех перережут". Однако им [салафитам] зачем-то дали что-то сделать".

Мятежники смогли добраться до отеля, потом — до аэропорта, выбрались на взлетную полосу. И за это время их никто не остановил и не помешал.

"Это все выглядит очень странно. Потому что когда нужно, там никто не пикнет, особенно — в Дагестане. А здесь часами все продолжается, бушует и ничего", — отметил Фейгин.

Российский юрист пояснил, что обычно к таким ситуациям подключают и Росгвардию, и армию. Однако на этот раз ничего не делалось и ситуации "дали выплеснуться". Допускалось даже, чтобы пострадали "два-три еврея" — они не важны для ФСБ РФ, отметил собеседник Фокуса.

"Думаю, их всех переписали и будут дальше отщелкивать. Будут бороться с салафитским подпольем, которое угрожает Кавказу и Дагестану".

Также Фейгин предложил проследить за продолжением ситуации — от этого будут зависеть окончательные выводы. Но подчеркнул, что "Москва сама участник этой большой антисемитской кампании. ХАМАС у них в друзьях. Москва никого не сдержит и знала о подготовке операции 7 октября".

Отметим, салафиты — сторонники одного из течений ислама, в котором требуется жить в полном соответствии с требованиями Корана и сун. Предлагается отбросить все новшества современного мира и жить по законам шариата. Одно из направлений — джихадисты, которые требуют вооружённой борьбы с цивилизацией.

Беспорядки в Дагестане: детали

Чрезвычайные события в Дагестане произошли вечером 29 октября. СМИ сообщили о группе дагестанцев, которые заблокировали аэропорт в Махачкале и окружили самолет с людьми, прилетевшими из Израиля.

Позже стало известно, что нападавших было около 1500 человек. Разгонять их начали через несколько часов после начала событий, рассказали медиа. В результате действий полиции и мятежников получили ранения около 20 человек. Среди пострадавших — девять полицейских.

Следственный комитет РФ объявил об открытии уголовного производства по событиям в Дагестане. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует провести совещание по этому поводу.

Напоминаем, в ночь на 30 октября ВС РФ дважды подряд обстреляли Украину. Сначала состоялась атака 12 дронами-камикадзе "Шахед", которые были уничтожены украинскими силами ПВО. Под утро россияне ударили по Одессе: взорвалось возле судоремонтного завода.