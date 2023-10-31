Заворушення в Дагестані: пасажирів рейсу з Ізраїлю евакуювали на вертольотах, — ЗМІ

У МВС РФ повідомили, що через заворушення силовики затримали до 83 осіб. Глава Дагестану Сергій Меліков заявив, що погромники в аеропорту Махачкали зрадили президента РФ Володимира Путіна.

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Пасажирів рейсу Тель-Авів — Махачкала, яких в аеропорту "Уйташ" зустрів натовп із палестинськими прапорами й антисемітськими гаслами, довелося евакуювати на вертольотах. Про це повідомив російський портал "Медиазона".

Як розповіла журналістам пасажирка рейсу Red Wings, сотні агресивних бунтівників вибігли на льотне поле. Через це всіх пасажирів не вийшло доправити до Москви, пересадивши на інший літак. Тож людей посадили в автобуси й відвезли до двох вертольотів. На них їх переправили на територію військової бази.

"На військовій базі нам сказали відключити телефони, а потім і зовсім їх забрали. Видали простирадло, наволочку і кімнати на двох", — розповіла жінка, яка подорожувала разом із сім'єю.

Повідомляють, що тільки 30 жовтня людей доправили в Мінеральні Води, звідки вони пізніше полетіли в Москву.

Заворушення в Дагестані: затримано понад 80 осіб

У МВС РФ повідомили, що через заворушення силовики затримали до 83 осіб. У відомстві зазначили, що було проведено понад 50 обшуків, у багатьох вилучено телефони, оскільки вони є "доказовою базою" причетності заарештованих до організації та участі в заворушеннях.

Заворушення в Дагестані: глава республіки заявив про зраду

Глава Республіки Дагестан Сергій Меліков заявив, що погромники в аеропорту Махачкали зрадили особисто російських окупантів в Україні, а також особисто президента РФ Володимира Путіна.

Глава Дагестану Сергій Меліков звернувся до жителів республіки

У Росавіації зазначили, що аеропорт Махачкали відновив роботу 30 жовтня.

"Водночас рейси авіакомпаній "Азимут" і Red Wings із Тель-Авіва до Мінеральних Вод і Махачкали тимчасово спрямовуватимуться в інші російські міста", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Путін сказав, що за організацією подій у Махачкалі нібито стоїть Україна і західні спецслужби. За його словами, ситуацію на Близькому Сході та інші конфлікти у світі нібито намагаються використати проти Росії, щоб дестабілізувати і розколоти російське суспільство. Для цього, він вважає, і застосовуються різні провокації.