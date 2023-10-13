"Ничего страшного": в РФ систематически избивают контрактников, которые вернулись из Украины (фото)

Российские пропагандисты признали, что военных ВС РФ бьют и убивают сограждане, которые не замечают их "боевых заслуг" на войне в Украине. Указали, что жалобы игнорирует даже полиция.

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В Санкт-Петербурге посреди ночи избили россиянина, который участвовал во вторжении ВС РФ в Украину. Во время инцидента нападавший упрекал его в участии в войне и обещал сломать еще и вторую ногу. В Международном разведывательном сообществе InformNapalm обратили внимание на то, что это далеко не первое нападение на российских военных — их начали бить систематически, иногда даже убивают. Об этом волонтеры сообщества написали в Telegram-канале.

В заметке размещен фрагмент репортажа с российского телеканала, в котором рассказывают о нападении на "ветерана" Дмитрия Терешенкова. Нападение произошло в 01:33 2 октября. На видео с камер наблюдения видно, как к мужчине на костылях подбежал неизвестный в черной куртке и начал его толкать. Вскоре после этого "жертва" начала бить нападающего одним из костылей. Через несколько секунд к инциденту присоединились прохожие — помогли добить.

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Терешенков пожаловался, что российская полиция проигнорировала его обращение. Он настаивал, что ему угрожали из-за участия в войне. Например, выкрикивали: "Эй, свошник, иди сюда, я тебе вторую ногу сломаю". Полиция его внимательно выслушала, но ничего не сделала: сказали, что "ничего страшного не произошло".

Избиение военных в РФ — детали

Из рассказа избитого стало понятно, что он воевал в Украине на территории оккупированного левобережья Херсонщины. В частности, попал под обстрел ВСУ неподалеку от Каховского водохранилища. В прокремлевских пабликах отмечают, что его позывной "Башмак" и он отличился в боях с украинцами: лишился ноги и получил орден.

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Также пропагандисты скорбят из-за массовых избиений "ветеранов" войны в Украине. Указывают, что это "далеко не первый случай". Иногда таких людей — "защитников Отечества" — даже убивают.

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Отметим, пока не отыскалось официальной статистики по отношению россиян к военным ВС РФ, которые были в Украине. Зато из сводок Генштаба ВСУ известно, что за почти 600 дней войны Россия потеряла более 285 тыс. военных, из них 1030 — в течение последних суток по состоянию на 12 октября.

Напоминаем, аналитики Института изучения войны утверждают, что российские власти скрывают от населения потери на Авдеевском отрезке фронта, где 10 октября начались усиленные штурмы позиций ВСУ. Между тем глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов оценил, хватит ли у РФ ресурсов на войну. По его словам, человеческих ресурсов хватит надолго, а техники — до 2025-2026 гг.