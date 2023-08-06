Назвали убийцей и выбросили награды: в РФ избили "ветерана" россйиско-украинской войны (фото)

За российского оккупанта, который в зоне боевых действий потерял ногу, пытался вступиться его также безногий боевой товарищ, но ничем помочь ему не смог. Мужчину избили и назвали убийцей.

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В Забайкальском крае (РФ) жестоко избили безногого оккупанта, который вернулся из зоны боевых действий в Украине. Об этом сообщило росСМИ URA.RU в воскресенье, 6 августа.

По информации медиа, инцидент произошел в поселке Нерчинский завод. Российский военный повздорил с компанией молодых людей, в которой были и девушки. После этого между ним и молодыми мужчинами завязалась драка. Никто из компании не пытался ее остановить, а некоторые ее участники еще и подбадривали нападавших на оккупанта.

В свою очередь российский Telegram-канал РосгVардеец опубликовал некоторые подробности происшествия. Медиа пишет о том, что избиение произошло в субботу, 5 августа. На бойца ВС РФ напала компания из восьми человек. В его адрес звучали всевозможные оскорбления. В частности, его прямо назвали убийцей. Кроме того компания молодежи разбила окна в легковом автомобиле оккупанта, вырвала из него колесо и помяла багажник. С "ветерана" сорвали также боевые награды и выбросили их.

За российского военного пытался заступиться его боевой товарищ. Однако и этот оккупант на войне в Украине потерял ногу и поэтому оказался слабее здоровых нападавших.

В МВД России сообщили о том, что военного госпитализировали в местную больницу. Полицейским пока удалось выяснить только то, что двое военных, отдыхавших в кафе, повздорили с другой компанией в результате чего вспыхнула драка. Россиянам, которые избили "героя войны", уже инкриминируют умышленное повреждение имущества и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Заметим, что на драку в Забайкалье отреагировал даже депутат Госдумы Александр Хинштейн. В своем Telegram-канале он написал о том, что напавших на безногого бойца ВС РФ нужно привлечь к ответственности по факту "дискредитации Вооруженных Сил и участников СВО".

Компания молодых людей повздорила с компанией безногих бойцов ВС РФ и избила одного из них

Напомним, в конце ноября 2022 года в российском Забайкалье ограбили раненого военного, вернувшегося из Украины. Контрактник сел в такси, по пути в машине оказались еще 2 человека. Нападавшие выстрелили в 19-летнего уроженца Амурской области и требовали от него 1 млн рублей, говорят в полиции.

А в марте этого же года СМИ писали о том, что в Крыму ветерана ФСБ избили за букву Z на машине. Отмечается, что на 70-летнего бывшего сотрудника ФСБ напали несколько человек.