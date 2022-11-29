Избили на кладбище: в российском Забайкалье ограбили раненого военного, вернувшегося из Украины

Контрактник сел в такси, по пути в машине оказались еще 2 человека. Нападавшие выстрелили в 19-летнего уроженца Амурской области и требовали от него 1 млн рублей, говорят в полиции.

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В российском городе Борзя Забайкальского края ограбили контрактника, который вернулся домой из Украины с ранением. Его схватили, отвезли на кладбище и там избили, сообщил Борзинский городской суд.

Трое местных жителей подозреваются в вымогательстве у военного, которого отправили воевать в Украину. Мужчина был ранен и уволен в запас в связи с окончанием службы.

После увольнения захватчик вместе со знакомым доехал до железнодорожного вокзала и купил билет домой. Знакомый предложил назад доехать на такси и выбрал стоявшую рядом машину.

Водитель представился таксистом и повез потерпевшего по указанному адресу, а по пути посадил в авто еще 2 человек. В суде говорят, что без объяснения причин военного повезли к городскому кладбищу. Там его начали избивать, требуя денег.

Главное управление МВД по Забайкалью утверждает, что 19-летнего уроженца Амурской области демобилизовали после прохождения срочной службы в армии России.

Нападавшие выстрелили в молодого человека из "неустановленного оружия", говорят в полиции. Они потребовали 1 млн рублей за прекращение истязания.

"На счете у жертвы было только 8 тысяч рублей, которые он снял в банкомате и отдал им. После этого его отпустили. Молодому человеку потребовалась операция", — уточнили в МВД.

Трех жителей Борзи задержали и арестовали, они оказались ранее судимыми. Следствие указывает, что некоторые из нападавших могут быть причастны к вымогательству 2,3 млн рублей, которое произошло в Борзе в конце октября. Они напали на предпринимателя, который собирался положить деньги на банковский счет и выстрелили в него.

Напомним, что военный прокурор Западного военного округа РФ Артур Егиев еще в июле подтверждал участие около 600 срочников в полномасштабной войне в Украине.

В СБУ говорили, что российские войска не могут продолжать воевать без привлечения срочников.

Генштаб ВСУ ранее предупреждал о скрытой мобилизации в России и на оккупированных территориях Украины, которая должна начаться с 10 декабря 2022 года.

Однако в российскую армию призывают не всех. Сына российского посла РФ в Великобритании Андрея Келина до сих пор не призвали. Дипломат говорит, что сын не пошел в армию, поскольку у него есть семья и нет соответствующей специальности.