"Он взрослый": посол РФ в Великобритании назвал причину, по которой его сына не мобилизовали (видео)

Дипломат Андрей Келин в ответ на вопрос журналистки ответил, что его сын проживает с семьей и не имеет военной специальности для того, чтоб воевать в Украине.

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Сын российского посла в Великобритании не был призван во время первой волны частичной мобилизации в ВС РФ потому, что имеет собственную семью. Такую версию сам Андрей Келин озвучил в интервью ВВС.

Журналистка спросила Келина воюет ли его сын на территории Украины.

"Мой сын уже взрослый. У него есть семья и он не воюет в Украине", – ответил чрезвычайный посол РФ в Великобритании.

Журналистка также задала российскому дипломату вопрос о том, как бы он чувствовал себя, если бы его сына все же мобилизировали на войну.

Андрей Келин в ответ на этот вопрос снова повторил, что его сын не может быть призван в ВС РФ, так как не имеет соответствующей специальности. Также российский посол добавил, что мобилизация в его стране закончилась и поэтому его сын останется дома.

Частичная мобилизация в России: что происходит сейчас

Официально частичная мобилизация, о которой в конце сентября заявил российский президент Владимир Путин, окончена. По словам представителей Минобороны РФ, необходимое количество военных для отправки на фронт в Украине набрано.

Однако по информации украинского командования Кремль готовится к проведению скрытой мобилизации в России и на оккупированных территориях Украины для пополнения регулярных войск. Она должна начаться с 10 декабря этого года.

По информации ведомства сейчас на территории РФ продолжаются подготовительные мероприятия.

"По имеющейся информации в Российской Федерации и на временно оккупированных территориях Украины продолжаются подготовительные мероприятия по проведению с 10 декабря текущего года очередной волны скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск", — сказано в сообщении.

Напомним, 26 ноября советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в Кремле могут готовить новую волну мобилизации. По его словам, Владимир Путин будет проводить ее до тех пор, пока у него есть возможность это делать.

Ранее, 3 ноября российские СМИ писали, что в России планируют начать вторую волну мобилизации зимой. По информации журналистов, уже идет подготовка к новому этапу, он может начаться после весеннего призыва — 31 декабря.