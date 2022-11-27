"Він дорослий": посол РФ у Великій Британії назвав причину, через яку його сина не мобілізували (відео)

Дипломат Андрій Келін у відповідь на запитання журналістки відповів, що його син проживає із сім'єю і не має військової спеціальності для того, щоб воювати в Україні.

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Син російського посла у Великій Британії не був призваний під час першої хвилі часткової мобілізації у ЗС РФ тому, що має власну родину. Таку версію сам Андрій Келін озвучив в інтерв'ю ВВС.

Журналістка запитала Келіна, чи його син воює на території України.

"Мій син уже дорослий. Має сім'ю і він не воює в Україні", — відповів надзвичайний посол РФ у Великій Британії.

Журналістка також поставила російському дипломату питання про те, як би він почував себе, якби його сина все ж таки мобілізували на війну.

Андрій Келін не зміг дати вичерпну відповідь на це запитання. Він знову повторив, що його син не може бути призваний до ЗС РФ, оскільки не має відповідної спеціальності. Також російський посол додав, що мобілізація в його країні закінчилася, і тому його син залишиться вдома.

Часткова мобілізація в Росії: що відбувається зараз

Офіційно часткову мобілізацію, про яку наприкінці вересня заявив російський президент Володимир Путін, закінчено. За словами представників Міноборони РФ, необхідну кількість військових для відправки на фронт в Україні набрано.

Проте, за інформацією українського командування, Кремль готується до проведення прихованої мобілізації в Росії та на окупованих територіях України для поповнення регулярних військ. Вона має розпочатися з 10 грудня цього року.

За інформацією відомства, зараз на території РФ продовжуються підготовчі заходи.

"За наявною інформацією, в Російській Федерації та на тимчасово окупованих територіях України продовжуються підготовчі заходи щодо проведення з 10 грудня поточного року чергової хвилі прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 26 листопада радник ОП Олексій Арестович заявив, що у Кремлі можуть готувати нову хвилю мобілізації. За його словами, Володимир Путін проводитиме її доти, доки має можливість це робити.

Раніше, 3 листопада, російські ЗМІ писали, що в Росії планують почати другу хвилю мобілізації взимку. За інформацією журналістів, уже триває підготовка до нового етапу, він може розпочатися після весняного призову — 31 грудня.