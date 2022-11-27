"Сигнали неблагополучні": Арестович заявив, що у Кремлі можуть готувати нову хвилю мобілізації

За словами радника ОП, Володимир Путін проводитиме мобілізацію в Росії доти, доки має можливість це робити.

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Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у Кремлі можуть бути стурбовані чутками про те, як пройшла перша хвиля мобілізації, оголошена президентом РФ Володимиром Путіним ще у вересні. Про це він повідомив під час ефіру на YoTube-каналі Фейгін LIVE.

За його словами, у Росії швидко розходяться сигнали про те, що з мобілізованими росіянами відбувається "щось погане". Це набуло такого масштабу, що у Кремлі вже не можуть це ігнорувати. Саме тому Путіну довелося зустрітися з нібито "матерями" російських солдатів.

"Якщо знадобився вождь, значить сигнали вкрай неблагополучні. Крім того, це може означати, що на порозі нова хвиля мобілізації, і треба показати, що з попередньої все гаразд", — сказав Арестович.

За словами радника ОП, Путін хоче створити ілюзію того, що він із народом і реалізує його бажання. Путін має бажання говорити від імені нібито народу. В цьому випадку воно торкнулося проблем із мобілізацією.

Арестович заявив, що особисто Путін реагує далеко не на всі негативні сигнали, а лише на "речі, що найбільше кричать" і загрозливі тенденції в суспільстві. Проте Кремлю може знадобитися 100 тисяч нових мобілізованих.

"Треба розуміти, що одягати вас (мобілізованих росіян, ред.) будуть у ту саму форму, яку знімуть із загиблих, поранених, убитих. Якщо зможуть. Тому що варіантів немає, ми ловимо хлопців вже в іранській формі. Треба жодних ілюзій не плекати. "Мобілізація йтиме доти, доки Путін її може проводити", — сказав Арестович.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомили, що матері військових, з якими зустрівся Путін, виявилися підставними. Журналісти з'ясували, що глава Кремля замість реальних родичів поговорив із чиновницями з Москви та Тиви, а також матір'ю чеченських силовиків та режисером.

Також Фокус писав, що Путін заявив, що ЗСУ використовують як "гарматне м'ясо". За словами президента країни-агресора, російські військові борються не з українцями, а з тими, хто надає їм військову та фінансову допомогу.