Постановка Кремля: матері військових, з якими зустрівся Путін, виявилися підставними, – ЗМІ

Журналісти з'ясували, що глава Кремля замість реальних родичів поговорив із чиновницями з Москви та Тиви, а також матір'ю чеченських силовиків та режисером.

Related video

У п'ятницю, 25 листопада, президент РФ нібито провів зустріч із матерями російських військових, які беруть участь у війні проти України. Однак пізніше з'ясувалося, що на захід із главою Кремля покликали підставних осіб. Про це повідомляє російське видання "Можем объяснить".

Раніше агентство ТАСС писало, що на зустрічі з Путіним були присутні 17 жінок з різних регіонів Росії. За їхньою інформацією, у заході взяли участь матері контрактників, мобілізованих, добровольців та кадрових російських військових, які беруть участь у війні.

Як з'ясувалося, насправді на зустріч із главою Кремля відібрали спеціальних людей.

З ким насправді зустрівся Володимир Путін

Однією з учасниць стала московська чиновниця та депутатка від партії "Єдина Росія" Ольга Бєльцева. Вона також є заступницею директора Центру дозвілля та спорту "Юність" та членкинею Отрадненської ради депутатів. На її сторінці в соцмережах йдеться про її спеціалізацію, зокрема вона займається наданням соціальної допомоги пільговим категоріям громадян.

На зустрічі була ще одна чиновниця — з Республіки Тува. Ірина Тас-оол працює начальницею відділу у справах сім'ї, молоді та спорту в адміністрації Каа-Хемського району.

Іншою співрозмовницею Путіна стала керівниця Підмосковного виконкому Загальноросійського народного фронту Юлія Бєлєхова. Вона також очолює Асоціацію голів рад багатоквартирних будинків Московської області.

За столом із президентом сиділа і Надія Узунова, яка у 2019-му була радницею з внутрішньої політики голови Хакасії, а зараз займається збором гуманітарної допомоги для мобілізованих в Усть-Абаканському "Бойовому братстві".

Ще одна "волонтерка" за президентським столом — членкиня Громадської палати Орєхово-Зуєва Марина Мигунова.

Зліва від глави Кремля сиділа режисерка Олеся Шигіна. У Росії її відома тим, що знімає "православне патріотичне кіно". Одна з її робіт — фільм "Шлях" про поїздку з Москви на острів Російський.

Також журналісти змогли ідентифікувати Жарадат Агуєву із Чечні. Її сини — місцеві високопоставлені силовики. Ісмаїл Агуєв є командиром батальйону "Захід-Ахмат", а Рустам Агуєв працює начальником Курчалоєвського РВВС. Нині обоє воюють в Україні. Глава Чечні Рамзан Кадиров публічно називав Рустама "братом".

Раніше Фокус розповідав, що сьогодні Володимир Путін провів зустріч із матерями російських військових, які воюють проти України. Розмовляючи з жінками, чиї сини загинули в "спецоперації", він наголосив, що "розділяє з ними їхній біль". Нагадаємо, Путін також порадив матерям окупантів не вірити телевізору та інтернету. За словами російського президента, реальне життя "набагато різноманітніше".