"Ми не воюємо з українцями": Путін заявив, що ЗСУ використовують як "гарматне м'ясо" (відео)

За словами президента країни-агресора, російські військові борються не з українцями, а з тими, хто надає їм військову та фінансову допомогу.

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Президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з матерями військовослужбовців, які беруть участь у повномасштабній війні з Україною, пояснив їм, з ким насправді воюють їхні сини. За його словами, Росія веде війну не з жителями України, а з тими, хто їх "використовує як гарматне м'ясо". Фрагмент відео опублікував канал "Рупор Москвы".

На думку глави Кремля, російські солдати воюють проти тих, хто надає фінансову та військову допомогу Україні.

"На відміну від тих, із ким нам доводиться мати справу, а в цьому сенсі нам доводиться воювати не з ними (українцями — прим. Фокус), а з тими, хто їм все постачає та платить, використовує їх як гарматне м'ясо, насправді", — сказав Путін.

[ + – ] Путін розповів, з ким воює російська армія в Україні (дивитися з 04:40)

У цьому контексті російський президент додав, що з української сторони не зважають на втрати. Ба більше, за словами Путіна, тих українських військових, які "поводяться неправильно", розстрілюють перед строєм.

"Без будь-якого перебільшення, там втрати не рахують, взагалі не рахують. А тих, хто поводяться неправильно, як вони вважають, розстрілюють перед строєм", — стверджує Путін.

Президент РФ не став уточнювати, на підставі якої інформації він заявив про розстріл серед бійців ЗСУ, але російським жінкам він порадив не довіряти нічому, що показують по телевізору, і про що пишуть в інтернеті. Путін розповів їм, що реальне життя набагато різноманітніше на відміну від інформаційного простору, де купа всяких фейків, обману, брехні й багато інформаційних атак.

Нагадаємо, 25 листопада Володимир Путін зустрівся з матерями російських військових, які воюють на території України. Під час зустрічі Путін сказав, що він особисто, а також усе керівництво РФ "поділяють із ними їхній біль".

Тим часом журналісти російського видання "Можем объяснить" з'ясували, що в цьому заході брали участь підставні особи, серед яких чиновниця від партії "Единая Россия" Ольга Бельцева, керівниця Підмосковного виконкому Загальноросійського народного фронту Юлія Бєлєхова, членкиня Громадської палати Орєхово-Зуєва Марина Мигунова й інші.