"Мы не воюем с украинцами": Путин заявил, что ВСУ используют как "пушечное мясо" (видео)

По словам президента страны-агрессора, российские военные сражаются не с украинцами, а с теми, кто предоставляет им военную и финансовую помощь.

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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих, которые участвуют в полномасштабной войне с Украиной, объяснил им, с кем на самом деле воюют их сыновья. По его словам, Россия ведет войну не с жителями Украины, а с теми, кто их "использует в качестве пушечного мяса". Фрагмент видео опубликовал канал "Рупор Москвы".

По мнению главы Кремля, российские солдаты воюют против тех, кто оказывает финансовую и военную помощь Украине.

"В отличие от тех, с кем нам приходится иметь дело, а в этом смысле нам приходится воевать не с ними (украинцами — прим. Фокус), а с теми, кто им все поставляет и платит, использует их как пушечное мясо, на самом деле", — сказал Путин.

[ + – ] Путин рассказал, с кем воюют российская армия в Украине (смотреть с 4:40)

В этом контексте российский президент добавил, что с украинской стороны не считаются с потерями. Более того, по словам Путина, тех украинских военных, которые "ведут себя неправильно" расстреливают перед строем.

"Без всякого преувеличения, там с потерями не считаются, вообще не считаются. А тех, кто ведет себя неправильно, как они считают, расстреливают перед строем", — утверждает Путин.

Президент РФ не стал уточнять, на основании какой информации он заявил о расстрелах среди бойцов ВСУ, но российским женщинам он посоветовал не доверять ничему, что показывают по телевизору, и о чем пишут в интернете. Путин рассказал им, что реальная жизнь "намного многообразней" в отличие от информационного пространства, где "куча всяких фейков, обмана, лжи и много информационных атак".

Напомним, 25 ноября Владимир Путин встретился с матерями российских военных, воюющих на территории Украины. Во время встречи Путин сказал, что он лично, а также все руководство РФ "разделяют с ними их боль".

Между тем журналисты российского издания "Можем объяснить" выяснили, что в этом мероприятии участвовали подставные лица, среди которых чиновница от партии "Единая Россия" Ольга Бельцева, руководитель Подмосковного исполкома Общероссийского народного фронта Юлия Белехова, член Общественной палаты Орехово-Зуева Марина Мигунова и другие.