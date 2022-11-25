"Оружие борьбы": Путин посоветовал матерям оккупантов не верить телевизору и интернету

По словам российского президента, реальная жизнь "намного многообразней".

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Президент Владимир Путин заявил, что нельзя доверять ничему, что показывают в интернете и по телевизору. Потому что информация — оружие борьбы. Об этом он заявил на встрече с матерями российских военных, которые находятся на войне в Украине.

Он заявил им, что реальная жизнь "намного многообразней, чем то, что показывают в интернете и на экранах телевизора".

"Там вообще нельзя ничему доверять, куча всяких фейков, обмана, лжи много информационных атак. Потому что в современном мире с учетом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным оружием борьбы", — заявил он.

Напомним, 22 ноября Фокус писал, что на российском "Первом канале" отца Путина "похоронили" за 10 лет до рождения президента России. Пропагандисты выпустили сюжет, в котором рассказали, что он погиб в боях за Невский пятачок — в период с 1941-1943 гг. Однако российский диктатор родился только в 1952 году.

21 ноября российская пропаганда придумала фейкового отца-героя командующему оккупационными войсками в Украине генералу Суровикину. Военкор Сладков рассказал историю о советском летчике, назвав его отцом российского генерала. Однако настоящий родственник якобы "отца" разоблачил ложь.