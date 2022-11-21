"Наградили орденом": российская пропаганда придумала фейкового отца-героя генералу ВС РФ Суровикину

Российский военкор Сладков рассказал историю о советском летчике, назвав его отцом российского генерала. Однако настоящий родственник якобы "отца" разоблачил ложь.

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Российский военный корреспондент Александр Сладков рассказал о якобы отце генерала ВС РФ Сергея Суровикина, который сейчас руководит так называемой "Специальной военной операцией" в Украине. По его словам, отец Суровикина был героем, который ценой своей жизни спас десятки людей. Об этом пропагандист написал у себя в Telegram.

По словам Сладкова, ему написал некто Василий Масюк и рассказал о летчике Владимире Суровикине, который воевал "Великой Отечественной войне, и в войне с американцами в Корее".

"25 апреля 1966 года с авиабазы Воздвиженка (в 9 км от Уссурийска) взлетел истребитель-бомбардировщик Су-7Б. После набора им высоты 100—150 метров на самолете отказал двигатель. Впереди по курсу виднелись жилые дома и школа. Имея приказ катапультироваться, летчик все же остался в кабине и сумел направить самолет в безлюдное место. Шансов на собственное спасение у него не осталось", — написал Сладков.

По словам пропагандиста, воюя против американцев в Корейской войне летчик-Суровикин сбил три американских самолета. Его версия говорит о том, что Сергей Суровикин родился через 5,5 месяца после гибели якобы отца.

Правнук Владимира Суровикина разоблачил российский фейк

Однако на пост отреагировал настоящий родственник Владимира Суровикина Владимир Масич. У себя в Facebook он заявил, что является правнуков советского летчика, а главнокомандующий ВС РФ Сергей Суровикин никакого отношения к его родственнику не имеет.

"Главное, что нужно уточнить по прочтении поста Сладкова – это то, что жена и вдова у Владимира Суровикина была одна – и это не мать Сергея Суровикина. Ее звали Татьяна Филипповна Суровикина (Калюшик). Она не является матерью Сергея Суровикина. А Сергей Суровикин не является ее сыном", — написал Масич.

По его словам, Владимир Суровикин действительно погиб, уводя самолет подальше от жилых кварталов. Его супруга затем уехала на территорию Беларуси, а умерла в 2014 году. Он попросил не приплетать его родственника к войне в Украине.

"Очень прошу не делать его участником войны в Украине, принесшей только горе и страдания сотням тысяч людей, и не делать его подвиг элементом чьей бы то ни было "красивой" биографии", — написал Масич.

[ + – ] Пост Владимира Масича с Facebook Фото: Пост Вальдемара Масича с Facebook

Кто такой Сергей Суровикин?

Сергей Суровикин – это генерал ВС РФ, который командует Южной группировкой российских войск в ходе полномасштабного вторжения России в Украину. По словам того же пропагандиста Александра Сладкова, имеет прозвище "Армагеддон". С 2017 года является командующим Военно-космических сил России. Правозащитная организация Human Rights Watch в своем докладе от 2020 года упомянула Суровикина как, возможно, несущего командную ответственность за военные преступления, в том числе атаки на дома, школы, больницы и публичные рынки, которые совершала армия РФ в Сирии.

Ранее Фокус писал, что Резников описал новую тактику командующего ВС РФ Суровикина в Украине. Генерал армии РФ отдавал приказы бомбить сирийский город Алеппо. Эксперты допускают, что он воспользуется этим опытом.

Еще напомним, что Суровикин рассказал, куда бросят ВС РФ после выхода из Херсона. Командующий оккупационными войсками заявил, что решение покинуть правый берег Днепра Херсонской области "непростое, но сохранит жизни наших военных и боеспособность группировки войск".