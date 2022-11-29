Побили на цвинтарі: у російському Забайкаллі пограбували пораненого військового, який повернувся з України

Контрактник сів у таксі, по дорозі в машині опинилися ще 2 особи. Нападники вистрілили у 19-річного уродженця Амурської області та вимагали від нього 1 млн рублів, кажуть у поліції.

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У російському місті Борзя Забайкальського краю пограбували контрактника, котрий повернувся додому з України з пораненням. Його схопили, відвезли на цвинтар і там побили, повідомив Борзинський міський суд.

Троє місцевих жителів підозрюються у здирстві у військового, якого відправили воювати в Україну. Чоловік був поранений і звільнений у запас через закінчення служби.

Після звільнення загарбник разом зі знайомим доїхав до залізничного вокзалу та купив квиток додому. Знайомий запропонував назад доїхати на таксі й вибрав машину, що стояла поруч.

Водій представився таксистом і повіз потерпілого за вказаною адресою, а дорогою посадив в авто ще 2 людей. У суді кажуть, що без пояснення причин воєнного повезли до міського цвинтаря. Там його почали бити, вимагаючи грошей.

Головне управління МВС із Забайкалля стверджує, що 19-річного уродженця Амурської області демобілізували після проходження термінової служби в армії Росії.

Нападники вистрілили в молоду людину з "невстановленої зброї", кажуть у поліції. Вони вимагали 1 млн рублів за припинення катування.

"На рахунку жертва мала лише 8 тисяч рублів, які він зняв у банкоматі й віддав їм. Після цього його відпустили. Молодій людині знадобилася операція", — уточнили в МВС.

Трьох мешканців Борзі затримали та заарештували, вони виявилися раніше засудженими. Слідство вказує, що деякі з нападників можуть бути причетні до здирства 2,3 млн рублів, яке сталося в Борзі наприкінці жовтня. Вони напали на підприємця, який збирався покласти гроші на банківський рахунок та вистрілили у нього.

Нагадаємо, що військовий прокурор Західного військового округу РФ Артур Єгієв ще у липні підтверджував участь близько 600 строковиків у повномасштабній війні в Україні.

У СБУ говорили, що російські війська не можуть продовжувати воювати без залучення строковиків.

Генштаб ЗСУ раніше попереджав про приховану мобілізацію в Росії та на окупованих територіях України, яка має розпочатися з 10 грудня 2022 року.

Проте у російську армію закликають не всіх. Сина російського посла РФ у Великій Британії Андрія Келіна досі не закликали. Дипломат каже, що син не пішов до армії, оскільки має сім'ю і не має відповідної спеціальності.