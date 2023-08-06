Назвали вбивцею і викинули нагороди: у РФ побили "ветерана" російсько-української війни (фото)

За російського окупанта, який у зоні бойових дій втратив ногу, намагався заступитися його також безногий бойовий товариш, але нічим допомогти йому не зміг. Чоловіка побили та назвали вбивцею.

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У Забайкальському краї (РФ) жорстоко побили безногого окупанта, який повернувся із зони бойових дій в Україні. Про це повідомило росЗМІ URA.RU у неділю, 6 серпня.

За інформацією медіа, інцидент стався в селищі Нерчинський завод. Російський військовий посварився з компанією молодих людей, у якій були й дівчата. Після цього між ним і молодими чоловіками зав'язалася бійка. Ніхто з компанії не намагався її зупинити, а деякі її учасники ще й підбадьорювали нападників на окупанта.

Зі свого боку російський Telegram-канал РосrVардеец опублікував деякі подробиці події. Медіа пише про те, що побиття сталося в суботу, 5 серпня. На бійця ЗС РФ напала компанія з восьми осіб. На його адресу лунали всілякі образи. Зокрема, його прямо назвали вбивцею. Крім того, компанія молоді розбила вікна в легковому автомобілі окупанта, вирвала з нього колесо і пом'яла багажник. З "ветерана" зірвали також бойові нагороди та викинули їх.

За російського військового намагався заступитися його бойовий товариш. Однак і цей окупант на війні в Україні втратив ногу і тому виявився слабшим за здорових нападників.

У МВС Росії повідомили про те, що військового госпіталізували до місцевої лікарні. Поліцейським поки вдалося з'ясувати тільки те, що двоє військових, які відпочивали в кафе, посварилися з іншою компанією, внаслідок чого спалахнула бійка. Росіянам, які побили "героя війни", уже інкримінують умисне пошкодження майна та умисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю.

Зауважимо, що на бійку в Забайкаллі відреагував навіть депутат Держдуми Олександр Хінштейн. У своєму Telegram-каналі він написав про те, що тих, хто напав на безногого бійця ЗС РФ, потрібно притягнути до відповідальності за фактом "дискредитації Збройних Сил і учасників СВО".

Компанія молодих людей посварилася з компанією безногих бійців ЗС РФ і побила одного з них

Нагадаємо, наприкінці листопада 2022 року в російському Забайкаллі пограбували пораненого військового, який повернувся з України. Контрактник сів у таксі, дорогою в машині опинилися ще 2 людини. Нападники вистрілили в 19-річного уродженця Амурської області і вимагали від нього 1 млн рублів, кажуть у поліції.

А в березні цього ж року ЗМІ писали про те, що в Криму ветерана ФСБ побили за букву Z на машині. Зазначається, що на 70-річного колишнього співробітника ФСБ напали кілька людей.