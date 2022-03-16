РосЗМІ: У Криму ветерана ФСБ побили за букву Z на машині

Російські держЗМІ стверджують, що поліція затримала жителя Севастополя, який ударив по обличчю ексспівробітника ФСБ у місцевому магазині.

Російська преса тиражує, можливо, фейкову новину про те, що місцева поліція затримала жителя окупованого Севастополя, який нібито побив колишнього співробітника місцевої Федеральної служби безпеки за букву Z, яка зазначалася на його автомобілі. На підтвердження цієї історії РІА не наводить жодних фото чи відео.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Зазначається, що на 70-річного колишнього співробітника ФСБ напали кілька людей. Причиною таких дій нібито стала буква Z на його транспортному засобі. Літнього чоловіка з травмами доправили до лікарні.

Місцева окупаційна поліція встановила, що 36-річний містянин ударив чоловіка похилого віку в обличчя, коли зайшов у продуктовий магазин. Після цього він зник. Про мотиви нападу не повідомляється.

У будинку затриманого провели обшук, надалі "буде ухвалено рішення відповідно до законодавства".

Інформаційне агентство "РІА Новини" працює як зареєстроване в РФ ЗМІ та входить до складу пропагандистської російської медіагрупи "Росія сьогодні", редакційна політика якої узгоджується із зовнішньополітичним курсом РФ і попередньо обговорюється з кремлівським політичним керівництвом. Після масштабного введення російських військ в Україну багато країн Заходу заблокували канали RT.

Після того, як радіо "Ехо Москви" та телеканал "Дощ" були закриті Роскомнаглядом ("міністерством правди") за висвітлення війни в Україні та спробу називати речі звичними назвами, у Росії зовсім не залишилося незалежних ЗМІ, чия редполітика не цензурується Кремлем.

Що означає буква Z?

Відмінність на техніці ЗС РФ у вигляді Z-подібної свастики стала неофіційним символом підтримки вторгнення російських військ в Україну, захоплення територій, руйнування житлових будинків, вбивства мирних громадян країни й інших військових злочинів російської армії.

Згідно з розслідуванням Медузи, символ "Z" на військовій техніці могли запропонувати пропагандисти RT і "кухар" Путіна Євген Пригожин. Згідно з джерелами журналістів, спочатку керівництво РФ розкритикувало ідею нанесення літери Z білою фарбою на танках, гаубицях і вантажівках. Деякі кремлівські чиновники побачили в цьому рекламу президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що в українській столиці під обстріл ЗС РФ потрапив черговий багатоповерховий житловий будинок. Частина 12-поверхової будівлі у Шевченківському районі впала. За попередньою інформацією, жертв немає, постраждало двоє людей.

Раніше Фокус повідомляв, що військові РФ розстріляли чергу за хлібом у Чернігові, загинули щонайменше 10 людей. На опублікованому відео тіла людей лежать на землі. З початку вторгнення ЗС РФ до України прокуратура на Чернігівщині порушила понад 200 кримінальних справ про військові злочини.