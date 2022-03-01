У Росії почали блокувати "Ехо Москви" та "Дождь" через слова про війну в Україні

На думку Генпрокуратури РФ, видання публікують "хибну інформацію" про дії російських військових у межах "спеціальної операції із захисту "ДНР" і "ЛНР".

У Росії мобільні оператори та Роскомнагляд почали блокувати сайти опозиційних видань "Ехо Москви" й "Дождь". На думку Генпрокуратури РФ, вони публікують неправдиву інформацію про дії російських військових у межах "спеціальної операції із захисту "ДНР" і "ЛНР".

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Зазначається, що Генпрокуратура зажадала в Роскомнагляду обмежити доступ до "Еха Москви" та телеканалу "Дождь" (останній визнаний у Росії ЗМІ іноагентом).

Таке рішення Генпрокуратури пояснюється "цілеспрямованим та систематичним розміщенням на інтернет-сайтах "Ехо Москви" та "Телеканал "Дождь" інформації із закликами до екстремістської діяльності, насильства, а також свідомо неправдивих відомостей щодо дій російських військовослужбовців у межах проведення спеціальної операції із захисту ДНР і ЛНР".

"Враховуючи, що інформація, що розміщується радіостанцією "Ехо Москви" й телеканалом "Дождь", містить заклики до екстремізму, насильства щодо громадян РФ, масових порушень громадського порядку та громадської безпеки, а також до участі громадян Російської Федерації в масових публічних заходах з порушенням вимог чинного законодавства та насильницького повалення конституційного ладу, Генеральною прокуратурою Російської Федерації на адресу Російської телевізійної та радіомовної мережі, Роскомнагляду та "Газпром-медіа" направлені уявлення про негайне усунення допущених порушень закону, а також причин і умов, що сприяли їм, аж до негайного відключення", — йдеться в повідомленні Генпрокуратури.

Якщо видання не усунуть порушення, їм загрожує блокування.

За словами головного редактора "Еха Москви" Олексія Венедиктова, радіостанція не отримувала повідомлення про претензії Генпрокуратури, але вважає, що редакція не допускала порушень закону.

Як повідомляє "Дождь", Роскомнагляд уже почав блокувати доступ до сайтів телеканалу та радіостанції, згідно з даними сервісу GlobalCheck.

Також, як повідомляють ЗМІ, мобільні оператори вже почали банити сайти "Еха Москви" й "Дождя".

Раніше Фокус повідомляв, що притягнення до відповідальності керівництва РФ розпочато. Російських керівників буде заарештовано Міжнародним кримінальним судом у той момент, коли вони виїдуть за кордон, і віддано суду в Гаазі.