В России начали блокировать "Эхо Москвы" и "Дождь" из-за слов о войне в Украине

По мнению Генпрокуратуры РФ, издания публикуют "ложную информацию" о действиях российских военных в рамках "специальной операции по защите "ДНР" и "ЛНР".

В России мобильные операторы и Роскомнадзор начали блокировать сайты оппозиционных изданий "Эхо Москвы" и "Дождь". По мнению Генпрокуратуры РФ, они публикуют ложную информацию о действиях российских военных в рамках "специальной операции по защите ДНР и ЛНР".

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Отмечается, что Генпрокуратура потребовала у Роскомнадзора ограничить доступ к "Эху Москвы" и телеканалу "Дождь" (последний признан в России СМИ иноагентом).

Такое решение Генпрокуратуры объясняется "целенаправленным и систематическим размещением на интернет-сайтах "Эхо Москвы" и "Телеканал "Дождь" информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР".

"Учитывая, что размещаемая радиостанцией "Эхо Москвы" и телеканалом "Дождь" информация содержит призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан РФ, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию граждан Российской Федерации в массовых публичных мероприятиях в нарушение требований действующего законодательства и насильственному свержению конституционного строя, Генеральной прокуратурой Российской Федерации в адрес Российской телевизионной и радиовещательной сети, Роскомнадзора и "Газпром-медиа" направлены представления о незамедлительном устранении допущенных нарушений закона, а также способствовавших им причин и условий, вплоть до немедленного отключения", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В случае, если издания не устранят нарушения, им грозит блокировка.

По словам главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, радиостанция не получала уведомлений о претензиях Генпрокуратуры, но он считает, что редакция не допускала нарушений закона.

Как сообщает "Дождь", Роскомнадзор уже начал блокировать доступ к сайтам телеканала и радиостанции, согласно данных сервиса GlobalCheck.

Также, как сообщают СМИ, мобильные операторы уже начали банить сайты "Эха Москвы" и "Дождя".

Ранее Фокус сообщал, что привлечение к ответственности руководства РФ начато. Российские руководители будут арестованы Международным уголовным судом в тот момент, когда выедут за границу, и преданы суду в Гааге.