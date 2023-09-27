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Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ в 2023 году

Избиение мобилизованного из Осетии: межэтнические конфликты усилят раскол внутри ВС РФ, – ISW

ВС РФ, российские солдаты, межэтническая напряженность в российской армии
Фото: РИА | Российские солдаты

По мнению американских аналитиков, конфликты на этнической почве могут поставить под угрозу целостность российской обороны во время украинского контрнаступления.

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Межэтнические конфликты, вероятно, способствуют расколу между частями 42-го гвардейского мотострелкового полка Вооруженных сил Российской Федерации, который воюет на Запорожском направлении. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 26 сентября.

В качестве примера аналитик приводят конфликт между мобилизованным из Северной Осетии Арсеном Темираевым и российскими военными полицейскими 70-го полка. Темираев пожаловался в соцсетях, что полицейские избили его и еще двух солдат 3-го батальона 71-го гвардейского мотострелкового полка.

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Арсен Темираев также утверждает, что полицейские спросили о его национальности, после чего заявили, что "Россия — для русских". По словам российского мобилизованного, он думал, что "нацисты на другой стороне, но оказалось, что они среди нас".

Позже глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что в батальонах "Штурм Осетии" и "Алания", воюющих на упомянутом направлении, подтвердили слова Темираева. Меняйло поставил в известность о случившемся командование Южного военного округа и назвал инцидент "недопустимым".

"Межэтнические противоречия между российскими подразделениями, действующими на фронте и в тылу в западной части Запорожской области, могут угрожать целостности российской обороны и сплоченности подразделений на фоне последних успехов Украины в этом регионе", — заключили авторы отчета.

Напомним, 20 августа в Минобороны Украины сообщили, что в оккупированной части Запорожской области в результате перестрелки между "кадыровцами" и дагестанцами погибли 20 человек, 40 — получили ранения.

Ранее, 12 августа, мы сообщали, что в Мелитопольском районе в захваченной Михайловке оккупанты устроили разборки с перестрелкой. Участие в ней приняли осетины и "кадыровцы". По словам местных жителей, среди участников перестрелки есть раненые.