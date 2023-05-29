"Этническая солидарность": бойцы РДК описали Россию, за которую они борются

По мнению российских добровольцев, если Путин победит Украину, то в мире наступит "межэтнический ад", а если проиграет — то РФ ждут тяжелые социальные потрясения.

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Российские солдаты из "Русского добровольческого корпуса", которые недавно провели успешную операцию в Белгородской области РФ, 29 мая опубликовали статью о "русском национальном государстве", за построение которого они выступают.

Главный посыл статьи сводится к тому, что после Второй мировой войны мир разделился на два лагеря: коммунистический и либеральный. По мнению бойцов РДК, оба политических строя отталкиваются от понятий экономики, поэтому приводят к несправедливости в мире. Вместо этого российские добровольцы предлагают "этическое мировоззрение".

"Мне все равно, к какой социальной страте ты принадлежишь, и сколько ты зарабатываешь. Мы принадлежим к одной крови, к одному народу, а значит мы – братья", — говорится в материале РДК.

"Этническое мировоззрение", по мнению членов РДК, является основой создания национального государства, каким они видят Россию в будущем. В РДК убеждены, что если президент Владимир Путин побед в войне с Украиной, то "межнациональный ад восторжествует". В случае же его поражения, по мнению добровольцев, Россию ждут социальные потрясения.

"Но кто бы ни пришел на его место, он будет очередным популистом, замкнутым между жерновами либеральной риторики и необольшевистского наследия. Единственная альтернатива лежит в руках людей, которые полностью осознают необходимость перехода к этническому государству, к меритократии, к воспитанию внутринациональной солидарности", — говорится в статье.

По словам автора статьи, россиянам необходимо предложить новый, "этнический взгляд на мир".

"Мир, в котором твое социальное происхождение, твой уровень дохода, твой пол не будут иметь значение. Где лишь твоя кровь, твои способности и личные достижения будут играть роль", — указано в материале.

Напомним, что 26 мая Легион "Свобода России" опубликовал первую видео-сводку операции, проведенной в Белгородской области. Запись была представлена как пример "слабости и неэффективности" российских военных.

В ответ на заявления Минобороны РФ о разгроме группы под Белгородом, бойцы РДК 24 мая опровергли эти утверждения, отметив, что они в камуфляже "мультикам", а не "пиксель".

Ранее, 22 мая, российские добровольцы освободили село Козинка в Грайворонском районе Белгородской области. Вооруженные силы РФ пытались противостоять группе из примерно 80 человек, которая оперировала с двумя танками и двумя бронетранспортерами.