Намагався спалити військкомати: у Росії засудили до 6 років колонії школяра, — ЗМІ

Два невдалі підпали військкоматів у РФ кваліфікували як "спробу теракту". Хлопець розповів, що хотів "щось зробити", щоб вплинути на війну в Україні.

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У Росії засудили 17-річного школяра Єгора Балазейкіна за спроби підпалу двох військкоматів. Він проведе шість років у виховній колонії. Деталями поділились у "Север.Реалии".

Хлопець прочекав на свій вирок дев’ять місяців у СІЗО. Сторона обвинувачення наголошувала, що він мав розуміти наслідки своїх дій — будівля могла згоріти, а черговий у ній міг загинути.

Балазейкін визнав, що підійшов до військкомату та кинув у будівлю пляшкою з запальною сумішшю. Він розповів, що спочатку підтримував війну в Україні, але згодом його ставлення до подій змінилось.

"Я дійшов висновку, що з ЗС РФ на території України погодитись не можу. Тому я почав розмовляти з людьми з метою висвітлення інформації про СВО (так в Росії називають війну в Україні — ред.). Я зрозумів, що розмови марні, і вирішив, що треба щось робити, щоб змінити ситуацію. І прийшов до думки підпалу військкомату", — сказав школяр.

Хлопець поділився, що також на його позицію вплинула смерть дядька. Росіянин загинув на території України у 2022 році. Прокурор на це відповів, що хлопець "своїми діями дядькові зрадив".

Балазейкіна затримали ще наприкінці лютого. Спочатку його звинуватили у хуліганстві, але пізніше перекваліфікували справу на спробу терористичного акту. За даними слідства, він намагався підпалити військкомати у Кіровську та Санкт-Петербурзі.

Школяр скаржився, що до нього приходили працівники ФСБ. Силовики погрожували хлопцю, що поб’ють, зґвалтують або відправлять до психлікарні його. Окрім того, під час перебування в ізоляторі у Балазейкіна загострився аутоімунний гепатит.

Нагадаємо, вночі на 23 листопада у Підмосков’ї пролунав вибух та зникло світло одразу в декількох населених пунктах.

У Росії молоді люди побили чоловіка у маршрутці через колір його шкіри. Пізніше один з нападників записав відео з вибаченнями, у якому пояснив інцидент тим, що забагато випив.