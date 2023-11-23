Будет сидеть 13 лет: суд вынес приговор предателю, который охранял оккупантов в Балаклее

В прокуратуре сообщили, что мужчина в суде свою вину в содеянном не признал. Он подтвердил, что находился в городе во время оккупации, но сказал, что не помнит "что подписывал и когда".

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Коллаборанту, который охранял здания оккупационной власти во время оккупации Балаклеи, назначили 13 лет заключения. Об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

Как установило следствие, ранее мужчина работал в полиции охраны Харьковской области. Жил он в Балаклее, где и начал работать на оккупантов в июне прошлого года.

Отмечается, что он добровольно пошел работать бойцом специального отдела быстрого реагирования в "Управление внутренних дел ВГА Харьковской области". Предатель охранял административные здания оккупационной власти. Кроме того, он охранял женщину, которая собирала с местных продавцов деньги.

Разоблачили его после деоккупации населенного пункта. В Харьковской областной прокуратуре говорят, что 39-летний мужчина до суда содержался под стражей без права внесения залога. В суде он свою вину в содеянном не признал.

Мужчина подтвердил, что находился в Балаклее, когда ее временно оккупировали российские военные. Впрочем он сказал, что не помнит "что он подписывал и когда". Рассмотрев материалы дела суд назначил коллаборационисту 13 лет заключения, а также запретил работать в правоохранительных органах 15 лет.

Напомним, недавно харьковский суд вынес приговор мужчине, который навел вражеские ракеты на здание областной военной администрации. Следствием установлено, что он передавал информацию врагу в течение февраля-апреля 2022 года. Несмотря на то, что он свою вину не признал, суд назначил мужчине пожизненное заключение.

Также 22 ноября во львовском суде озвучили суд убытков в результате удара по Яворовскому полигону. Тогда в результате атаки по официальной информации погиб 61 человек и еще 160 человек были ранены.