В оккупированном Токмаке враг захватывает жилье с отоплением для расселения ВС РФ, — ЦНС (карта)

По данным украинского подполья, местные коммунальщики предоставляют списки тех квартир, где владельцы не проживают, но сами квартиры имеют отопление. Именно в такое жилье заселяют личный состав врага.

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Россияне пытаются найти квартиры с отоплением во временно оккупированном Токмаке Запорожской области для поселения личного состава Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом 21 ноября сообщил Центр нацианального сопротивления (ЦНС).

По информации подполья, оккупационные власти провалили отопительный сезон. Уже второй год подряд в захваченном городе большинство жилого фонда остается без тепла. ВС РФ, которые находятся в городе, заселяются в максимально комфортные дома.

"Для этого, местные коммунальщики предоставляют списки тех квартир, где владельцев давно не было дома, но сами квартиры подключены к теплосетям. Именно в такие квартиры и заселяют личный состав врага", — говорится в сообщении подполья.

Ситуация в оккупированном Мариуполе

В районе временно оккупированного Мариуполя наблюдается движение вражеской техники. Об этом 21 ноября сообщил советник мэра портового города Петр Андрющенко. По его словам, утром в Мариуполе в районе перекрестка Металлургов / Шевченко в направлении центра города зафиксировано пять единиц военных автомобилей, из которых три — военные грузовики набиты людьми, не в военной форме, одна машина с пометкой военной полиции, следом -небольшая цистерна с топливом.

"Судя по всему, либо дезертиры. Или новые неизвестно откуда наловленные "контрактники", — предположил Андрющенко.

Ситуация на Запорожском направлении

По оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 21 ноября 2023 года, на Запорожском направлении противник вел штурмовые действия вблизи Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел. Наши Силы обороны продолжают наступление на Мелитопольском направлении, наносят ВС РФ потери в живой силе и технике и истощают противника вдоль всей линии фронта.

Напомним, 20 ноября сообщалось, что в районе временно оккупированного Мариуполя наблюдается движение вражеской техники на Запорожское направление. По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, в течение последних дней российские оккупанты перемещают личный состав и военную технику в направлении Бердянска.