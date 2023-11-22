Удар по Яворовскому полигону: стала известна сумма ущерба, — СМИ

По информации журналистов, сумму ущерба объявили во время судебного заседания над предполагаемым корректировщиком ракетного удара по полигону в марте 2022 года.

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В результате удара по Яворовскому военному полигону в марте прошлого года был нанесен ущерб на сумму около 136 млн гривен. Такую сумму озвучили во время судебного заседания над подозреваемым в корректировке огня Александром Косторным, сообщает Zaxid.net.

Издание отмечает, что отчет о последствиях обстрела был подготовлен руководителем Национальной академии сухопутных войск генералом-лейтенантом Павлом Ткачуком.

Между тем, как пишет издание, в суде защитник подозреваемого заявил, что информация о нанесенном ущербе в результате ракетного удара не имеет отношения к уголовному производству над вероятным корректировщиком огня.

"Моему подзащитному не инкриминируют ответственность за человеческие жертвы. Эти доказательства допустимы, но ненадлежащие. Досудебное следствие не доказало, что есть связь. Есть только предположения", — сказал защитник подозреваемого.

Удар по Яворовскому полигону: все что известно

13 марта прошлого года Россия ударила ракетами по Яворовскому полигону во Львовской области. Сообщалось, что в результате ракетной атаки погибли 61 человек и около 160 человек были ранены. Как сообщали во Львовской ОВА после атаки, враг выпустил более 30 ракет.

Предполагаемого корректировщика работники СБУ задержали 28 июня 2022 года. По информации СМИ, им оказался 71-летний бывший сотрудник КГБ. Дело в отношении него рассматривают в Галицком районном суде г. Львова, мужчину подозревают в госизмене.

Отметим, что на удар по военному полигону на во Львовской области отреагировал госсекретарь США Энтони Блинкен. 14 марта 2022 года он опубликовал твит, в котором осудил действия России и заявил, что жестокость должна прекратиться.

Напомним, 21 ноября 2023 года Россия ударила по припортовой инфраструктуре в Одесской области. Местные жители сообщали, что слышали два взрыва, пострадавших в результате атаки нет.

Также оккупанты 21 ноября за полтора часа сбросили на Херсонскую область 25 управляемых авиабомб. По предварительной информации, пострадали два человека.