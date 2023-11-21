25 авиабомб за 1,5 часа: россияне днем снова обстреляли Херсонскую область (фото)

За полтора часа управляемые авиабомбы снова накрыли Бериславский район на правом берегу Днепра и Каховский район — на левобережье Херсонщины.

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Российская Федерация за полтора часа днем 21 ноября сбросила на Херсонскую область 25 управляемых авиабомб. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По информации главы администрации, обстрел продолжался с 11:20 до 13:00. Есть пострадавшие и разрушения.

"Враг сбросил их (бомбы. — Ред.) на населенные пункты Бериславского и Каховского районов. В результате атаки, по предварительным данным, пострадали два человека", — подчеркнул Прокудин.

И уточнил, что в Бериславе ранение получил 74-летний мужчина, в Новобериславе – 54-летний местный житель. Им оказывают медпомощь.

Обстрелы Херсона

Российские войска ежедневно и по несколько раз обстреливают Херсон со стороны временно оккупированной части Херсонской области — левого берега Днепра.

Так, 19 ноября оккупанты обстреляли многоэтажку в Херсоне — 3-летний ребенок получил ранения, когда гулял на улице с бабушкой. Еще трое взрослых тоже пострадали.

18 ноября в Херсоне из-за обстрела ранения получил волонтер.

Кроме того, российские войска, кроме правобережья, начали обстреливать и левобережье Херсонщины. Таким образом, по данным ОВА, они пытаются остановить украинские войска после закрепления на нескольких плацдармах на оккупированной территории региона.

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"От 3 до 8 километров": ВСУ "подвинули" оккупантов на Херсонщине, — Гуменюк (видео)

Напомним, Фокус писал, что украинские войска "подвинули" ВС РФ на 3–8 километров от Днепра на левобережье Херсонской области. Из-за этого вражеские минометные расчеты не достают до правого берега.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), подразделения Сил обороны продолжают продвигаться на левом берегу Херсонского направления. В частности, возле населенного пункта Крынки, где идут бои, украинским защитникам удалось расширить зону контроля.