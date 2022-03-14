"Жестокость должна прекратиться": Госдеп отреагировал на удар ВС РФ по полигону в Яворове

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил агрессивные действия России в непосредственной близости с территорией, которая находится под защитой НАТО.

Государственный департамент США отреагировал на ракетный удар Вооруженных сил РФ по Яворовскому полигону во Львовской области, который произошел утром 13 марта. В частности госсекретарь США Энтони Блинкен опубликовал в своем Twitter пост, в котором осудил агрессивные действия России.

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"Мы осуждаем ракетный удар России по Международному центру миротворчества и безопасности в Яворове, недалеко от границы Украины с Польшей. Жестокость должна прекратиться", — заявил госсекретарь.

Отметим, что полигон в Яворове находится всего в 20 км от границы с Польшей, то есть с территорией, которая находится под защитой Североатлантического альянса. Ранее президент США Джо Байден заявил, что США и НАТО не намерены воевать с Россией на территории Украины, однако в то же время выразил готовность Альянса защищать каждый дюйм своей территории.

"Мы будем и дальше стоять вместе с нашими союзниками в Европе и отправлять безошибочный месседж: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО с полной мощью объединенного и активизированного НАТО", — подчеркнул Байден.

Напомним, что 3 марта президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал позицию США и НАТО относительно закрытия воздушного пространства над Украиной. Украинский президент сказал, что если Запад отказывается закрывать небо над Украиной, то он может предоставить нашей стране боевые самолеты.

После этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США ищет возможности отправить в Польшу свои самолеты, для того чтобы польская сторона в свою очередь смогла предоставить свои старые истребители МиГ-29 в качестве военной помощи Украине.

Однако 11 марта президент Джо Байден лично настоял на том, чтобы не предоставлять Украине польские истребители МИГ-29. По его мнению, этот шаг спровоцирует риск открытой конфронтации НАТО и РФ.