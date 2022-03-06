Украина может получить польские самолеты МиГ-29, но Польше нужна компенсация, - Блинкен

По словам госсекретаря США, Польша сможет передать Украине свои самолеты, если взамен получит американские.

Во время пресc-конференции в Молдове, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты ищут возможность отправить в Польшу свои истребители, чтобы польская сторона смогла отдать Украине свои самолеты, сообщает Европейская правда.

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"Сейчас мы активно занимаемся вопросом поставки самолетов, которые Польша могла бы передать Украине. Если Польша решит отдать Украине свои самолеты то, мы ищем пути, как компенсировать потери польского военно-воздушного флота", — заявил Блинкен.

По словам Блинкена, пока что точно сказать, когда будут достигнуты договоренности о поставке Польшей самолетов в Украину, сказать невозможно. Но процесс обсуждения идет "очень и очень активно".

Польша может передать нашей стране советские истребители МиГ-29, на которых уже летают наши летчики.

Как сообщает издание Мілітарний, у Польши есть 28 таких самолетов. Они состоят на вооружении 1 Крыла тактической авиации. Основу же польских ВВС составляют американские истребители F-16 Block 50/52. Также польская сторона ожидает поставки в страну истребителей 5-го поколения — F-35.

Напоминаем, что Энтони Блинкен заявил, что Украина может победить Россию. Правда, по его словам, сложно точно сказать, сколько продлится война, но то что поражение нашей страны неизбежно — это неправда.

Фокус уже писал, что госсекретарь США ранее говорил о том, что война России против Украины может затянутся надолго. Поэтому нужно усиливать санкции против России.

Накануне Министерство обороны Украины обнародовало статистику за 10 дней войны, согласно которой потери войск РФ составляют более 10 тыс. человек. Общие потери включают убитых, раненных, плененных и пропавших без вести. Что касается авиации, то в ведомстве заявили, что Россия потеряла уже 39 самолетов и 40 вертолетов.

Исходя из опыта Второй Карабахской войны, стороны войны могут занижать собственные потери и завышать вражеские примерно в 2-3 раза. Для оценки потерь техники стоит использовать ресурс Oryx , который верифицирует данные на основе фото и видеосъемки. На основе этих данных, которые обновляются в режиме реального времени, на момент публикации Россия потеряла 10 самолетов и 10 вертолетов.

А издание Forbes подсчитало на основе официальных данных Минобороны Украины, что во время вторжения России в Украину, ВСУ уничтожили техники врага на 3 млрд долларов.