Україна може отримати польські літаки МіГ-29, але Польщі потрібна компенсація, — Блінкен

За словами держсекретаря США, Польща зможе передати Україні свої літаки, якщо натомість отримає американські.

Під час пресконференції у Молдові, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати шукають можливість відправити в Польщу свої винищувачі, щоб польська сторона змогла віддати Україні свої літаки, повідомляє Європейська правда.

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"Зараз ми активно займаємося питанням постачання літаків, які Польща могла б передати Україні. Якщо Польща вирішить віддати Україні свої літаки, ми шукаємо шляхи, як компенсувати втрати польського військово-повітряного флоту", — заявив Блінкен.

За словами Блінкена, поки що точно сказати, коли буде досягнуто домовленостей щодо постачання Польщею літаків в Україну, сказати неможливо. Але процес обговорення іде "дуже і дуже активно".

Польща може передати нашій країні радянські винищувачі МіГ-29, де вже літають наші льотчики.

Як повідомляє видання Мілітарний, у Польщі є 28 таких літаків. Вони перебувають в озброєнні 1 Крила тактичної авіації. Основу ж польських ВПС становлять американські винищувачі F-16 Block 50/52. Також польська сторона очікує на постачання в країну винищувачів 5-го покоління — F-35.

Нагадуємо, що Ентоні Блінкен заявив, що Україна може перемогти Росію. Щоправда, за його словами, складно точно сказати, скільки триватиме війна, але те, що поразка нашої країни неминуча, — це неправда.

Фокус уже писав, що держсекретар США раніше говорив про те, що війна Росії проти України може затягнутися надовго. Тому варто посилювати санкції проти Росії.

Напередодні Міністерство оборони України оприлюднило статистику за 10 днів війни, згідно з якою втрати військ РФ становлять понад 10 тис. осіб. Загальні втрати враховують убитих, поранених, полонених і зниклих безвісти. Щодо авіації, то у відомстві заявили, що Росія втратила вже 39 літаків і 40 вертольотів.

Виходячи з досвіду Другої Карабахської війни, сторони війни можуть занижувати власні втрати та завищувати ворожі приблизно 2-3 рази. Для оцінки втрат техніки варто використовувати ресурс Oryx, який верифікує дані на основі фото та відеозйомки. На основі цих даних, які оновлюються в режимі реального часу, на момент публікації Росія втратила 10 літаків і 10 вертольотів.

А видання Forbes підрахувало на основі офіційних даних Міноборони України, що під час вторгнення Росії в Україну ЗСУ знищили техніки ворога на 3 млрд доларів.