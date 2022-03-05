РФ втратила понад 10 тис. живої сили та багато техніки: статистика від Міноборони України

За даними Міноборони України, Росія втратила понад 10 тис. особового складу, 269 танків, 945 бронемашин, 105 артилерійських систем, 39 літаків та 40 вертольотів.

Міноборони України опублікувало дані про втрати супротивника на 5 березня. Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на полях бою в Україні. За даними на 6 ранку 5 березня, російські військові вже втратили понад 10 тис. особового складу та численну техніку, зокрема й авіацію. Про це повідомляється на сторінці Міноборони України у Facebook.

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загиблі — понад 10 тисяч людей

269 танків

945 броньованих машин

105 артилерійських систем

50 реактивних систем залпового вогню

10 засобів ППО

39 літаків

40 вертольотів

409 автомобілів

2 легкі швидкісні катери

3 БПЛА

[ + – ] Чобіт окупанта [ + – ] Підбита військова техніка РФ. Фото: Минобороны Украины [ + – ] Підбита військова техніка РФ. [ + – ] Підбита військова техніка РФ.

Підрахунки ускладнюються високою інтенсивністю бойових процесів. Варто сказати, що загальні втрати включають убитих, поранених, полонених та зниклих безвісти.

Влада РФ наразі визнає втрати на рівні 2 тис. осіб. Проте, виходячи з досвіду Другої Карабаської війни, варто враховувати, що сторони конфлікту можуть занижувати власні втрати та завищувати ворожі — приблизно в 2-3 рази.

Христо Грозєв, співробітник проєкту Bellingcat, який займається журналістськими розслідуваннями, розповів журналістці Юлії Латиніній, що виїхала з Росії, про те, що чисельність загиблих росіян в Україні вже може бути близько 10 тис. людей.

Втрати ВПС РФ за останні 26 годин:

1 СУ-30СМ (багатоцільовий винищувач — зображено на фото)

1 СУ-34 (винищувач-бомбардувальник)

2 СУ-25 (літак безпосередньої повітряної підтримки)

2 МІ-24/35 (вертоліт вогневої підтримки)

1 МІ-8 (транспортний вертоліт)

1 Орлан-10 (безпілотник-розвідник)

Для оцінки втрат техніки варто використати ресурс Oryx, який верифікує дані на основі фото та відеозйомки.

Раніше Фокус повідомляв, що, за підрахунками Forbes, ЗСУ вже знищили окупаційну військову техніку на 3 млрд доларів. Зруйновані танки коштували Росії 1 млрд доларів, а ББМ — 0,6 млрд, літаки та вертольоти — 1,1 млрд.