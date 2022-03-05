РФ потеряла более 10 тыс. живой силы и много техники: статистика от Минобороны Украины

По данным Минобороны Украины, Россия потеряла более 10 тыс. личного состава, 269 танков, 945 бронемашин, 105 артиллерийских систем, 39 самолетов и 40 вертолетов.

Минобороны Украины опубликовало данные о потерях противника по состоянию на 5 марта. Российские оккупанты продолжают нести потери на полях боя в Украине. По данным на 6 утра 5 марта, российские военные уже потеряли более 10 тыс. личного состава и многочисленную технику, в том числе и авиацию. Об этом сообщается на странице Минобороны Украины в Facebook.

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погибшие – более 10 тысяч человек

269 танков

945 бронированных машин

105 артиллерийских систем

50 реактивных систем залпового огня

10 средств ПВО

39 самолетов

40 вертолетов

409 автомобилей

2 легких скоростных катера

3 БПЛА

[ + – ] Сапог оккупанта [ + – ] Подбитая военная техника РФ. Фото: Минобороны Украины [ + – ] Подбитая военная техника РФ. [ + – ] Подбитая военная техника РФ.

Подсчеты усложняются высокой интенсивностью боевых действий. Надо сказать, что общие потери включают убитых, раненных, плененных и пропавших без вести.

Власти РФ на данный момент признают потери на уровне 2 тыс. человек. Однако исходя из опыта Второй Карабахской войны, стоит учитывать, что стороны конфликта могут занижать собственные потери и завышать вражеские — примерно в 2-3 раза.

Христо Грозев, сотрудник проекта Bellingcat, который занимается журналистскими расследованиями, рассказал выехавшей из России журналистке Юлии Латыниной о том, что численность погибших россиян в Украине уже может быть порядка 10 тыс. человек.

Потери ВВС РФ за последние 26 часов:

1 СУ-30СМ (многоцелевой истребитель — изображен на фото)

1 СУ-34 (истребитель-бомбардировщик)

2 СУ-25 (самолет непосредственной воздушной поддержки)

2 МИ-24/35 (вертолет огневой поддержки)

1 МИ-8 (транспортный вертолет)

1 Орлан-10 (беспилотник-разведчик)

Для оценки потерь техники стоит использовать ресурс Oryx, который верифицирует данные на основе фото и видеосъемки.

Ранее Фокус сообщал, что, по подсчетам Forbes, ВСУ уже уничтожили оккупационную военную технику на 3 млрд долларов. Разрушенные танки обошлись России в 1 млрд долларов, а ББМ – в 0,6 млрд, самолеты и вертолеты — 1,1 млрд.