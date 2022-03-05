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Военный Фокус Российско-украинская война

РФ потеряла более 10 тыс. живой силы и много техники: статистика от Минобороны Украины

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Подбитая военная техника РФ.
Фото: Минобороны Украины | Подбитая военная техника РФ.

По данным Минобороны Украины, Россия потеряла более 10 тыс. личного состава, 269 танков, 945 бронемашин, 105 артиллерийских систем, 39 самолетов и 40 вертолетов.

Минобороны Украины опубликовало данные о потерях противника по состоянию на 5 марта. Российские оккупанты продолжают нести потери на полях боя в Украине. По данным на 6 утра 5 марта, российские военные уже потеряли более 10 тыс. личного состава и многочисленную технику, в том числе и авиацию. Об этом сообщается на странице Минобороны Украины в Facebook.

  • погибшие – более 10 тысяч человек
  • 269 танков
  • 945 бронированных машин
  • 105 артиллерийских систем
  • 50 реактивных систем залпового огня
  • 10 средств ПВО
  • 39 самолетов
  • 40 вертолетов
  • 409 автомобилей
  • 2 легких скоростных катера
  • 3 БПЛА
Сапог оккупанта, война
Сапог оккупанта
Подбитая военная техника РФ.
Подбитая военная техника РФ.
Фото: Минобороны Украины
Подбитая военная техника РФ., война, потери рф в украине
Подбитая военная техника РФ.
Подбитая военная техника РФ., война, потери рф в украине
Подбитая военная техника РФ.
Сапог оккупанта, война
Подбитая военная техника РФ.
Подбитая военная техника РФ., война, потери рф в украине
Подбитая военная техника РФ., война, потери рф в украине

Подсчеты усложняются высокой интенсивностью боевых действий. Надо сказать, что общие потери включают убитых, раненных, плененных и пропавших без вести.

Власти РФ на данный момент признают потери на уровне 2 тыс. человек. Однако исходя из опыта Второй Карабахской войны, стоит учитывать, что стороны конфликта могут занижать собственные потери и завышать вражеские — примерно в 2-3 раза.

Христо Грозев, сотрудник проекта Bellingcat, который занимается журналистскими расследованиями, рассказал выехавшей из России журналистке Юлии Латыниной о том, что численность погибших россиян в Украине уже может быть порядка 10 тыс. человек.

Потери ВВС РФ за последние 26 часов:

  • 1 СУ-30СМ (многоцелевой истребитель — изображен на фото)
  • 1 СУ-34 (истребитель-бомбардировщик)
  • 2 СУ-25 (самолет непосредственной воздушной поддержки)
  • 2 МИ-24/35 (вертолет огневой поддержки)
  • 1 МИ-8 (транспортный вертолет)
  • 1 Орлан-10 (беспилотник-разведчик)

Для оценки потерь техники стоит использовать ресурс Oryx, который верифицирует данные на основе фото и видеосъемки.

Ранее Фокус сообщал, что, по подсчетам Forbes, ВСУ уже уничтожили оккупационную военную технику на 3 млрд долларов. Разрушенные танки обошлись России в 1 млрд долларов, а ББМ – в 0,6 млрд, самолеты и вертолеты — 1,1 млрд.