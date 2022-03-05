РФ потеряла более 10 тыс. живой силы и много техники: статистика от Минобороны Украины
По данным Минобороны Украины, Россия потеряла более 10 тыс. личного состава, 269 танков, 945 бронемашин, 105 артиллерийских систем, 39 самолетов и 40 вертолетов.
Минобороны Украины опубликовало данные о потерях противника по состоянию на 5 марта. Российские оккупанты продолжают нести потери на полях боя в Украине. По данным на 6 утра 5 марта, российские военные уже потеряли более 10 тыс. личного состава и многочисленную технику, в том числе и авиацию. Об этом сообщается на странице Минобороны Украины в Facebook.
- погибшие – более 10 тысяч человек
- 269 танков
- 945 бронированных машин
- 105 артиллерийских систем
- 50 реактивных систем залпового огня
- 10 средств ПВО
- 39 самолетов
- 40 вертолетов
- 409 автомобилей
- 2 легких скоростных катера
- 3 БПЛА
Подсчеты усложняются высокой интенсивностью боевых действий. Надо сказать, что общие потери включают убитых, раненных, плененных и пропавших без вести.
Власти РФ на данный момент признают потери на уровне 2 тыс. человек. Однако исходя из опыта Второй Карабахской войны, стоит учитывать, что стороны конфликта могут занижать собственные потери и завышать вражеские — примерно в 2-3 раза.
Христо Грозев, сотрудник проекта Bellingcat, который занимается журналистскими расследованиями, рассказал выехавшей из России журналистке Юлии Латыниной о том, что численность погибших россиян в Украине уже может быть порядка 10 тыс. человек.
Потери ВВС РФ за последние 26 часов:
- 1 СУ-30СМ (многоцелевой истребитель — изображен на фото)
- 1 СУ-34 (истребитель-бомбардировщик)
- 2 СУ-25 (самолет непосредственной воздушной поддержки)
- 2 МИ-24/35 (вертолет огневой поддержки)
- 1 МИ-8 (транспортный вертолет)
- 1 Орлан-10 (беспилотник-разведчик)
Для оценки потерь техники стоит использовать ресурс Oryx, который верифицирует данные на основе фото и видеосъемки.
Ранее Фокус сообщал, что, по подсчетам Forbes, ВСУ уже уничтожили оккупационную военную технику на 3 млрд долларов. Разрушенные танки обошлись России в 1 млрд долларов, а ББМ – в 0,6 млрд, самолеты и вертолеты — 1,1 млрд.