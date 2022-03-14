"Жорстокість має припинитися": Держдеп відреагував на удар ЗС РФ по полігону в Яворові

Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив агресивні дії Росії у безпосередній близькості до території, яка знаходиться під захистом НАТО.

Державний департамент США відреагував на ракетний удар Збройних сил РФ по Яворівському полігону на Львівщині, який стався вранці 13 березня. Зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен опублікував у своєму Twitter твіт, в якому засудив агресивні дії Росії.

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"Ми засуджуємо ракетний удар Росії по Міжнародному центру миротворчості та безпеки в Яворові, неподалік кордону України з Польщею. Жорстокість має припинитися", — заявив держсекретар.

Зазначимо, що полігон у Яворові знаходиться лише за 20 км від кордону з Польщею, тобто з територією, яка перебуває під захистом Північноатлантичного альянсу. Раніше президент США Джо Байден заявив, що США та НАТО не мають наміру воювати з Росією на території України, проте в той же час висловив готовність Альянсу захищати кожен дюйм своєї території.

"Ми й далі стоятимемо разом із нашими союзниками в Європі та відправлятимемо безпомилковий меседж: ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО з повною міццю об'єднаного й активізованого НАТО", — підкреслив Байден.

Нагадаємо, що 3 березня президент України Володимир Зеленський прокоментував позицію США та НАТО щодо закриття повітряного простору над Україною. Український президент сказав, що якщо Захід відмовляється закривати небо над Україною, він може надати нашій країні бойові літаки.

Після цього держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США шукає можливості відправити в Польщу свої літаки, щоб польська сторона зі свого боку змогла надати свої старі винищувачі МіГ-29 як військову допомогу Україні.

Проте 11 березня президент Джо Байден особисто наполіг на тому, щоб не надавати Україні польські винищувачі МІГ-29. На його думку, цей крок спровокує ризик відкритої конфронтації НАТО та РФ.