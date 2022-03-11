Президент США Байден особисто заблокував передачу Україні польських винищувачів МІГ-29, — ЗМІ

За інформацією журналістів, президент США не хоче провокувати Путіна, але американська преса припускає, що його рішення демонструє слабкість НАТО.

Білий дім підтвердив, що президент США Джо Байден особисто наполіг на тому, щоб не надавати Україні польські винищувачі МІГ-29, щоб не провокувати Володимира Путіна та не допускати ризику прямої конфронтації з РФ. Про це повідомляє The Wall Street Journal у своїй редакційній статті.

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За такою логікою відправка зенітно-ракетних комплексів і протитанкових гранатометів не спровокує росіян, а якщо Україні передадуть 28 літаків, це неодмінно стане червоною ганчіркою для російського ведмедя. Тобто менш летальне озброєння призведе до Третьої світової, а не високоточні ПЗРК і гранатомети ні.

Річ у тім, який меседж про НАТО таке рішення донесе Путіну.

Суть ефективного стримування в тому, щоб змусити противника повірити, що певні дії призведуть до певної відповіді. Байден навмисне рішуче відмовляється передавати винищувачі Україні й пояснює, що це через побоювання подальшої ескалації. Але, по суті, Байден говорить Путіну про те, що зовсім не варто турбуватися. В підсумку замість стримування РФ, утворюється стримувальний фактор для самих США.

Виведення військ з Афганістану могло підштовхнути Путіна до вторгнення

Тут напрошується аналогія з Афганістаном, з якого американське керівництво вирішило вивести війська до певної дати, хай і неорганізовано, щоб не провокувати талібів, які захопили владу. Такий безладний відхід американців, можливо, і підштовхнув РФ до вторгнення в Україну.

У березні адміністрація президента США згорнула свої плани щодо тестового пуску ядерної ракети після того, як Путін заявив про ядерну загрозу. Випробування не було пов'язане з українськими подіями, і у РФ про це знали, але Пентагон все ж таки скасував випробування. Це ще один доказ неефективності американської політики стримування.

Тим часом ЗС РФ посилює обстріл українських міст. Навіть глава російського МЗС Сергій Лавров визнав, що росіяни цілеспрямовано обрали своєю мішенню пологовий будинок у Маріуполі. Путін знає, на що НАТО не наважиться піти, щоб зупинити його.

Нагадаємо, що евакуйована з розбомбленого пологового будинку в Маріуполі дівчина народила дитину. Молода мама та дитина почуваються добре, але в місті практично безперервно тривають обстріли.

Раніше Фокус повідомляв, що президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що російські пропагандисти відповідатимуть за спотворене висвітлення злочинів російської армії в Україні. За словами Зеленського, російській телеаудиторії пояснили, ніби пологовий будинок у Маріуполі обстріляли тому, що "там засіли "націоналісти".