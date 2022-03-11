Президент США Байден лично заблокировал передачу Украине польских истребителей МИГ-29, - СМИ

По информации журналистов, президент США не хочет провоцировать Путина. Но американская пресса допускает, что его решение демонстрирует слабость НАТО.

Белый дом подтвердил, что президент США Джо Байден лично настоял на том, чтобы не предоставлять Украине польские истребители МИГ-29, дабы не провоцировать Владимира Путина и не допускать риска прямой конфронтации с РФ. Об этом сообщает The Wall Street Journal в своей редакционной статье.

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По такой логике отправка зенитно-ракетных комплексов и противотанковых гранатометов не спровоцирует россиян, а вот если Украине передадут 28 самолетов, это непременно станет красной тряпкой для русского медведя. То есть менее летальное вооружение приведет к Третьей мировой, а не вот высокоточные ПЗРК и гранатометы нет.

Все дело в том, какой месседж о НАТО такое решение донесет Путину.

Суть эффективного сдерживания в том, чтобы заставить противника поверить в том, что определенные действия приведут к определенному ответу. Байден нарочито решительно отказывается передавать истребители Украине и объясняет, что это-де из-за опасений дальнейшей эскалации. Но, в сущности, Байден говорит Путину о том, о чем совсем не стоит беспокоиться. В итоге вместо сдерживания РФ, появляется сдерживающий фактор для самих США.

Вывод войск из Афганистана мог подтолкнуть Путина к вторжению

Здесь напрашивается аналогия с Афганистаном, из которого американское руководство решило вывести войска к определенной дате, пусть и неорганизованно, чтобы только не провоцировать талибов, захвативших власть. Столь беспорядочный уход американцев, возможно, и подтолкнул РФ к вторжению в Украину.

В марте администрация президента США свернула свои планы по тестовому пуску ядерной ракеты после того, как Путин заявил о ядерной угрозе. Испытание не было связано с украинскими событиями, и в РФ об этом знали, но Пентагон все же отменил испытания. Это еще одно доказательство неэффективности американской политики сдерживания.

Между тем, ВС РФ усиливает обстрелы украинских городов. Даже глава российского МИДа Сергей Лавров признал, что россияне целенаправленно выбрали своей мишенью роддом в Мариуполе. Путин знает, на что НАТО не решится пойти, чтобы его остановить.

Напомним, что эвакуированная из разбомбленного роддома в Мариуполе девушка родила ребенка. Молодая мама и ребенок чувствуют себя хорошо, но в городе практически беспрерывно продолжаются обстрелы.

Ранее Фокус сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что российские пропагандисты ответят за искаженное освещение преступлений российской армии в Украине. По словам Зеленского, российской телеаудитории объяснили, будто роддом в Мариуполе обстреляли потому, что "там засели "националисты".