Удар по Яворівському полігону: стало відомо суму збитків, — ЗМІ

За інформацією журналістів, суму збитків оголосили під час судового засідання над імовірним коригувальником ракетного удару по полігону у березні 2022 року.

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Внаслідок удару по Яворівському військовому полігону у березні минулого року було завдано збитків на суму близько 136 млн гривень. Таку суму озвучили під час судового засідання над підозрюваним в коригуванні вогню Олександром Косторним, повідомляє Zaxid.net.

Видання зазначає, що звіт про наслідки обстрілу був підготовлений керівником Національної академії сухопутних військ генералом-лейтенантом Павлом Ткачуком.

Тим часом, як пише видання, у суді захисник підозрюваного заявив, що інформація про завдані збитки внаслідок ракетного удару немає відношення до кримінального провадження над імовірним коригувальником вогню.

"Моєму підзахисному не інкримінують відповідальність за людські жертви. Ці докази допустимі, але неналежні. Досудове слідство не довело, що є зв'язок. Є лише припущення", – сказав захисник підозрюваного.

Удар по Яворівському полігону: все що відомо

13 березня минулого року Росія вдарила ракетами по Яворівському полігону на Львівщині. Повідомлялося, що внаслідок ракетної атаки загинули 61 людина та близько 160 осіб було поранено. Як повідомляли у Львівській ОВА після атаки, ворог випустив понад 30 ракет.

Імовірного коригувальника працівники СБУ затримали 28 червня 2022 року. За інформацією ЗМІ, ним виявився 71-річний колишній працівник КДБ. Справу щодо нього розглядають у Галицькому районному суді м. Львова, чоловіка підозрюють у держзраді.

Зазначимо, що на удар по військовому полігону на Львівщині відреагував держсекретар США Ентоні Блінкен. 14 березня 2022 року він опублікував твіт, у якому засудив дії Росії та заявив, що жорстокість повинна припинитися.

Нагадаємо, 21 листопада 2023 року Росія вдарила по припортовій інфраструктурі на Одещині. Місцеві мешканці повідомляли, що чули два вибухи, постраждалих внаслідок атаки немає.

Також окупанти 21 листопада за півтори години скинули на Херсонську область 25 керованих авіабомб. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей.