Обстріл Одеси: ЗС РФ запустили ракети з літаків тактичної авіації, є влучання

За даними керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, під час вечірньої повітряної тривоги росіяни поцілили по припортовій інфраструктурі Одеси.

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Тактична авіація Збройних сил Російської Федерації протягом дня і ввечері завдала ракетних ударів по території Одеської області з використанням ракет типу Х-31П. Про це повідомили Сили оборони півдня України в Telegram.

"Протирадіолокаційні ракети ворог спрямовує намагаючись виявити та знищити системи протиповітряної оборони", — йдеться у повідомленні.

За інформацією Сил оборони півдня, на території Одеси та Білгород-Дністровського району відбулось влучання по відкритій поверхні, адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі.

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Керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер о 19:13 повідомив: "Під час вечірньої повітряної тривоги російські терористи атакували Одеську область. Окупанти поцілили по припортовій інфраструктурі Одеси. Люди не постраждали".

Про те, що сьогодні два вибухи почули жителі Одеси також повідомило місцеве видання "Думська": "За попередніми даними, ракети запустили літаки тактичної авіації противника над Чорним морем. Також повідомляється про вибухи у Вилковому. Дельту Дунаю атакували ще до оголошення повітряної тривоги".

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21 листопада сигнал повітряної тривоги в Одесі почав лунати о 17:05, а всього через 2 хвилини з'явилися перші дані про вибухи. Начальник Одеської ОВА Олег закликав місцевих жителів убезпечити себе через наявну небезпеку.

"Одеський район, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги! Це важливо!" — написав він.

Нагадаємо, 21 листопада у Британії розповіли, коли РФ може використати накопичені ракети. За інформацією розвідки, противник майже два місяці утримується від пусків крилатих ракет, що дозволило йому створити значні запаси цього типу озброєння.