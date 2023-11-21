Через 2 хвилини після тривоги: в Одесі пролунало кілька вибухів, деталі

У Повітряних силах попередили одеситів про ракетну небезпеку в місті, після чого одразу пролунали вибухи. В ОВА жителів закликали залишатися в укритті до відбою.

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21 листопада в Одесі практично відразу після оголошення повітряної тривоги пролунало кілька вибухів. Про це написали місцеві Telegram-канали.

Сирена в місті почала лунати о 17:05, а всього через 2 хвилини з'явилися перші дані про вибухи.

До слова, у Повітряних силах також попередили населення про те, що в Одеській області існує ракетна небезпека.

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі закликав місцевих жителів убезпечити себе через існуючу небезпеку.

"Одеський район, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги! Це важливо!" — йдеться в повідомленні.

Більше подробиць із цього приводу від нього не прозвучало, проте місцеві пабліки зазначають, що найімовірніше для атаки використовувалася ракета повітряного базування. Це може бути Х-31. Офіційної інформації з цього приводу немає.

В Одесі під вечір пролунало кілька вибухів Фото: Скриншот

Також на момент публікації матеріалу немає інформації про руйнування або постраждалих унаслідок ворожих дій.

До слова, цього ж дня російські окупанти обстріляли Херсонську область, запустивши по регіону щонайменше 25 авіабомб за півтори години. Снаряди знову накрили Бериславський район на правому березі Дніпра та Каховський район — на лівобережжі Херсонщини.

Нагадаємо, 21 листопада у Британії розповіли, коли РФ може використати накопичені ракети. За інформацією розвідки, противник майже два місяці утримується від пусків крилатих ракет, що дозволило йому створити значні запаси цього типу озброєння.