Навел вражескую ракету на здание ОВА в Харькове: суд вынес приговор российскому агенту

Мужчина собирал информацию о ВСУ и инфраструктуре в Харькове и передавал разведданные через запрещенную в Украине соцсеть двум женщинам, которые работают на российские спецслужбы.

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В Харькове суд вынес приговор мужчине, который работал на оккупантов и наводил вражеские ракеты на ОВА и другие админздания. Об этом 13 ноября сообщает прокуратура Харьковской области.

Суд признал виновным 38-летнего мужчину в государственной измене, в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины, в незаконной переработке и хранении огнестрельного оружия, в приобретении, ношении хранении боеприпасов. Ему назначено пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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По данным следствия, мужчина с февраля по апрель 2022 года собирал информацию о ВСУ и инфраструктуре в Харькове и передавал разведданные через запрещенную в Украине соцсеть двум женщинам, которые работают на российские спецслужбы. Одна из них — москвичка, в 2014 году она находилась на оккупированной Донетчине, где проходила службу в рядах так называемой "ДНР" как медсестра. Другая кураторка живет в г. Санкт-Петербург и является главой пророссийской организации "Спасем Донбасс".

28 февраля 2022 года мужчина прислал куратору в Москве координаты Харьковской областной государственной администрации и предоставил данные для нанесения ударов по главному офису фирмы ХАДО. А также еще ряд адресов в городе, которые в дальнейшем были обстреляны российской армией.

Кроме этого он публиковал в сети сообщения, в которых отрицал вооруженную агрессию РФ и пропаганду о биолаборатории в г. Мерефа.

У мужчины провели дома обыски и обнаружили компьютерную технику, а также карабин модели "Форт-202", патроны к пистолету, корпус гранаты, которые он незаконно приобрел и хранил у себя дома.

Свою вину осужденный не признал.

Сейчас идет срок на апелляционное обжалование решения.

Досудебное расследование — СУ ГУНП в Харьковской области. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники отдела специальной полиции ГУНП в Харьковской области.

Напомним, что в Украине приговорили к 15 годам тюрьмы предателя, который корректировал удары российских военных по Запорожью.

Ранее сообщалось, что работники СБУ разоблачили в Донецкой области еще одного вражеского агента. Женщина следила за перемещением украинских военных и выспрашивала нужную информацию у знакомых.