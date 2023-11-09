Военный преступник: в ГУР объяснили важность ликвидации коллаборанта Филипоненко (видео)

По словам представителя разведки Андрея Юсова, чаще всего предатели не нужны обеим сторонам. С экс-начальником "Народной полиции ЛНР" так и произошло, ведь он не нравился россиянам.

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8 ноября во временно оккупированном Луганске был подорван автомобиль с бывшим начальником "Народной милиции ЛНР" Михаилом Филипоненко. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии "24 каналу" рассказал, чем он был "примечателен".

Спецоперация была проведена украинской спецслужбой совместно с движением сопротивления. Они ликвидировали военного преступника, которые занимал различные высокие должности в оккупированном Россией городе.

По словам Андрея Юсова, коллаборант возглавлял и "народную милицию", и работал в местном "МИД", однако его не ценила даже российская сторона, как это часто и бывает.

"Если говорить о Филипоненко, то это военный преступник, человек, который организовывал пытки военных и гражданских пленных, принимал в этом непосредственное участие. Поэтому его ликвидация особенно важна", — заявил представитель ГУР.

Украинские разведчики также продолжают разрабатывать ряд других спецопераций, но это длительный процесс, если нужен эффективный результат, который будет безопасным для исполнителей.

Андрей Юсов добавил, что смерть коллаборанта должна стать символом для других предателей. Никто не сможет уйти от наказания, поэтому лучший вариант для них сейчас — добровольно сдаться в плен и перейти в руки украинского правосудия.

Также в ГУР МО высказались про бывшего народного депутата Олега Царева, который накануне пережил покушение и обвиняет в этом Украину. Представитель разведки назвал такие версии туманными. Люди "высокого уровня" думают, что они нужны России, но это далеко не так.

"Царевым в последнее время во многом были недовольны сами россияне – это тоже правда. Но понятно, что он предатель, который должен быть наказан. Предатели не нужны никому. Попавшиеся коллаборанты, которые признались и были готовы, чтобы их забрала Россия, во многих случаях оказываются не нужными", — подытожил Андрей Юсов.

Напомним, 8 ноября сообщалось, что ликвидированный экс-начальник "народной милиции ЛНР" организовывал пыточные на временно оккупированных территориях Украины. Движение сопротивления помогло провести спецоперацию по его устранению.