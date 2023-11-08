"Лично жестоко пытал людей": в ГУР подтвердили гибель коллаборанта Филипоненко в Луганске

По информации ведомства, ликвидированный экс-начальник "народной милиции ЛНР" организовывал пыточные на временно оккупированных территориях Украины. Движение сопротивления помогло провести спецоперацию по его устранении.

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Во временно оккупированном Луганске 8 ноября от подрыва автомобиля скончался экс-начальник "народной милиции ЛНР" Михаил Филипоненко. В Главном управлении разведки Минобороны (ГУР МО) подтвердили успешность операции.

Украинские разведчики отметили, что ликвидация военного преступника произошла примерно в 8:40. Он был причастен к организации пыточных на оккупированных территориях Луганской области, где военнопленные и гражданские заложники поддавались жестоким пыткам.

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"Сам Филипоненко лично жестоко пытал людей. Специальную операцию по ликвидации палача Филипоненко реализовали совместно с представителями движения сопротивления", — говорится в сообщении.

В результате утреннего взрыва Михаил Филипоненко погиб на месте. В ГУР МО предостерегли остальных коллаборантов, что им известна вся информация о предателях Украины: от адреса проживания до места работы на временно оккупированных территориях.

"ГУР МО Украины констатирует — все военные преступники и коллаборанты получат справедливое возмездие. Охота продолжается", — подытожили в ведомстве.

В Луганске взорвали автомобиль с бывшим начальником "Народной милиции ЛНР" внутри Фото: Telegram

Подрыв автомобиля в Луганске 8 ноября: подробности

Гибель бывшего начальника управления "Народной милиции ЛНР" подтвердил представитель оккупационной администрации Луганской области Юрий Юров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что с февраля 2022 года это уже второе покушение на Михаила Филипоненко. Первое произошло за несколько дней до вторжения в Украину — 21 февраля.

"21 февраля 2022 года на Михаила Филипоненко уже было совершено покушение. Тогда возле здания "представительства ЛНР в СЦКК" была взорвана его машина. Михаил Юрьевич тогда чудом уцелел, пострадал водитель", — говорится в сообщении.

В произошедшем обвинили украинскую сторону.

Напомним, 7 ноября сообщалось, что экс-нардеп Олег Царев дал первое интервью после покушения. Коллаборант рассказал, что чувствует себя хорошо и он впервые вышел на улицу после покушения. В интервью росСМИ экс-нардеп отказался раскрывать детали следствия.